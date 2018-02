Esbjergensernes mursten blev også mere værd i 2017

Også 2017 var et godt år for husejerne i Esbjerg. Priserne fortsatte med at stige, og det samme gør de i år, vurderer ejendomsmæglere. Modelfoto

Også 2017 var et godt år for husejerne i Esbjerg. Priserne fortsatte med at stige, og det samme gør de i år, vurderer ejendomsmæglere.

Esbjerg: I løbet af de seneste 20 år er huspriserne i Esbjerg Kommune steget med hele 114 procent fra 5.546 kroner per kvadratmeter til 11.921 kroner, hvilket svarer til at en almindelig husejer i kommunen har fået godt og vel fordoblet værdien i mursten. Knap så meget er huspriserne steget i Esbjerg i 2017, men tal fra de danske ejendomsmægleres boligportal, Boligsiden.dk, som er lavet til JydskeVestkysten, viser at huspriserne også sidste år steg i næsten alle områder af den gamle Esbjerg Kommune. I hele 2017 er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for postdistrikterne 6700, 6705, 6710, 6715 og 6731 samlet set steget fra 12.202 kroner i starten af året til 12.735 kroner i slutningen af året. De klart dyreste kvadratmeterpriser fandtes i 6710 anført af Hjerting, Guldager, Sønderris og Sædding-Fovrfeld med en stigning fra 13.519 kroner til 14.320 kroner, men også i de andre områder er priserne steget - om end ikke helt så meget. - Året har været præget af god optimisme og et fornuftigt og solidt marked, hvor vi for eksempel i vores butik kom op på det samme antal handler som for ti år siden, forklarer Jan L. Madsen, Nybolig Esbjerg.

Områder Kvadratmeterpriser i gennemsnit fordelt på områder med udgangen af 2017:6700 - 12.811 kroner



6705 - 10.228 kroner



6710 - 14.320 kroner



6715 - 11.007 kroner



6731 - 12.050 kroner

Rift om gode villaer Også hos EDC Poul Erik Bech er afdelingsleder Thomas Eenberg pænt tilfreds med året der er gået. - Vi har hele 2017 oplevet, at der er mange tilflyttere, som efter at have lejet boliger 1-2 år nu vælger at slå sig mere fast ned. Der har desuden været rigtigt mange unge par, som efter at have boet i lejligheder har valgt at tage skridtet videre til en villa. Det har betydet, at der har været rift om de gode, indflytningsklare villaer specielt omkring de mest eftertragtede områder, tæt på byen og de gode skoler. For sælgere har det betydet meget høj aktivitet og også stigende priser.