Esbjergenserne må vente lidt længere på Street Food

- Der er ikke nogen større forklaring. Vi har bare håbet og forsøgt at blive færdige til påsken, da vi gerne ville have den med. Men det er lidt ligesom, når man bygger huse. Det tager bare lidt længere tid, end man lige regner med, forklarer Søren Gaj Nielsen.

Udmeldingen har længe lydt på åbning til påske, men nu hedder åbning i stedet sidst i april. Åbningsdatoen bliver meldt ud i løbet af to uger, og Søren Gaj Nielsen, direktør for Esbjerg Street Food, fortæller, at der ikke er noget dramatisk i den udskudte åbning.

Street Food Esbjerg får åbent alle ugens dage og weekender fra cirka 11.30-21.00. Stedet er godkendt til 650 mennesker og får både siddepladser i salen, i foyeren, ude foran i Kongensgade og i en gårdhave.Street Food Esbjerg A/S lejer den 1.600 kvadratmeter store bygning af Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård på en foreløbig fem-årig kontrakt. Ombygning og renovering af den gamle biograf- og teatersal koster omkring seks millioner kroner, og man forventer nu at åbne i slutningen af april.

- Jeg hørte, at Søren (Gaj Nielsen, red.) gerne ville have noget britisk mad, og da jeg er stor fan af Street Food-konceptet, ville vi rigtigt gerne være med. Det er meget populært både i Aarhus og på Papirøen, så jeg har lagt mange penge i det og tror på, at det også bliver en succes i Esbjerg, siger Kelsi Fairbrother.

Fairbrothers Fish & Chips kommer til at servere Fish & Chips, muslingepopcorn, hjemmelavede fishcakes og meget mere fra det britiske køkken. Kelsi Fairbrother håber, at konceptet og det britiske køkken vil blive en succes.

Var med ved OL 2012

Kelsi Fairbrother spillede i Team Esbjerg fra 2010 til 2013 og var også med på det britiske håndboldlandshold ved OL i 2012. En korsbåndsskade satte dog en stopper for karrieren tilbage i 2015, og nu har hun altså kastet sig over madbranchen sammen med den tidligere bankmand Steffen Herskind, der nu er professionel pokerspiller og altid har været glad for britisk mad og britisk kultur.

Søren Gaj Nielsen, direktør for Esbjerg Street Food, er glad for, at det britiske køkken nu også bliver en del af Esbjerg Street Food. Han fortæller, at der har været stor rift om pladserne, hvor han er gået efter så stor variation i madudbuddet som muligt.

- Jeg har fået over 100 henvendelser, så det har været rigtigt svært at vælge og skuffe nogen. Men det har været så positivt med den store interesse, siger Søren Gaj Nielsen.

Med Fairbrothers Fish & Chips er nu ti af de i alt 12 madstande på Street Food offentliggjort. Søren Gaj Nielsen forventer at have fyldt hele hallen ud, når Street Food åbner med 12 madstande og fire steder, der serverer forskellige drikkevarer.