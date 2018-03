Esbjerg-firma får stor aftale med vindmøllegigant

Esbjerg: Jutlandia Terminal på Esbjerg Havn, der er en del af A/S J. Lauritzens Eftf. - en af de ældste virksomheder i Esbjerg ejet af familien Svarrer - har indgået en stor aftale med MHI Vestas Offshore Wind.

Det oplyser Jutlandia Terminal i en pressemeddelelse.

Aftalen omhandler lastning af cirka 120 komplette V164 møller til projekterne Aberdeen, Borkum Riffgrund 02 og Horns Rev 3. V164-møller med effekt på 8 MW er den største model Vestas producerer og aktuelt den største på markedet.

Alle dele til møllens turbine kommer til Esbjerg fra Lindø og Nakskov. Herefter samles møllerne, inden de lastes ombord på installationsfartøjerne.

Den nye aftale vil bringe markant ekstra aktivitet i vores efterhånden store stevedoreafdeling, som nu består af i alt 9 mand.

Den nye aftale afløser en gammel aftale mellem Jutlandia og MHI Vestas Offshore Wind, og den trådte i kraft den 1. marts 2018. Første projekt, som håndteres er Aberdeen og herefter kommer Borkum og til sidst Horns Rev. Projektet vil strække sig over resten af 2018.

- Vi er utroligt stolte over, at MHI Vestas Offshore Wind har valgt Jutlandia Stevedoring til at forestå lastninger af de tre projekter. Samtidig er vi ydmyge omkring opgaven, og vi vil lægge alle vores kræfter i at optimere udlastningerne, således at vi ikke kun møder, men overstiger de forventninger MHI Vestas har til os, oplyser Kim List, Operations Manager Stevedoring i pressemeddelelsen.