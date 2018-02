Esbjerg er en landets billigste byer for bilejere

Samlet får de forskellige byer point, og Vejle opnår som den by, det er billigste by at være bilejer i, 52 point, mens København i den anden ende af skalaen blot opnår 15 point.

Blandt de største byer i Danmark er Esbjerg nemlig den by, hvor det er tredjebedst at være bilejer. Det konkluderer en undersøgelse, som sammenligningstjenesten Mikonomi har lavet. Tjenesten har blandt andet undersøgt priserne på benzin, parkering og bilforsikring samt antallet af bilværksteder og færdselsuheld per bil i hver af de 10 største byer og sammenholdt tallene i undersøgelsen.

Gratis at parkere

Baggrunden for Esbjergs fine placering som nummer tre er blandt andet, at det i Esbjerg (og Roskilde) er gratis at parkere på de kommunale parkeringspladser. I de andre store byer koster det mellem 10 og 35 kroner at parkere per time.

Helt i top ligger Esbjerg, når man kigger på, hvad det koster en 20-årig mand af forsikre en ny bil, en Fiat 500. Mens den unge esbjergenser årligt skal betale 9.797 kroner for sin forsikring, koster det 14.300 kroner om året for en unge københavner eller aarhusianer. Forskellen på at være bilejer i København og Esbjerg giver altså en 20-årig en prisforskel på 4.503 kr. for bilforsikringen, som derved er 45 procent dyrere i København i forhold til Esbjerg.

Stor forskel på Esbjerg og hovedstaden er der også i kategorien "kødannelse", idet risikoen for at havne i en kø på en af Esbjergs indfaldsveje ikke overraskende er markant lavere end i København. I Esbjerg er der kun 63 biler per kvadratkilometer, mens hele 1.754 biler i København skal deles om én enkelt kvadratkilometer.

Til gengæld har Esbjerg de dyreste benzinpriser sammen med Horsens, Randers og Roskilde. Priserne, der er udregnet ved hjælp af FDMs hjemmeside, hvortil der indberettes priser af andre bilejere, ligger dog kun marginalt - nogle få ører - over de største byer, hvor den billigste liter 95 blyfri koster 11,26 kroner.