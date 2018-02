Esbjerg Kommunes kritiseres for dobbeltrolle i havnesag

Er Esbjerg Kommune den rette til at give sin egen havn lov til at udvide dens areal ud i Vadehavets Natura 2000-område? Det spørgsmål stiller naturfredningsforeningens repræsentant på Fanø.

Esbjerg: Tirsdag lander sagen om Esbjerg Havns ønskede udvidelse med en million kvadratmeter areal i Østhavnen (etape 5 og 6) på politikernes bord i Esbjerg Byråds Plan & Miljøudvalg.

Dermed er der ingen vej uden om for politikerne, der nærmest ikke kan undgå at stikke hånden i en hvepserede med naturforkæmpere på den ene side og den kommunalt ejede Esbjerg Havns interesser på den anden.

Men sagen kan også give kvaler med habiliteten hos politikerne i udvalget. For er Esbjerg Kommune egentlig den rette til at give sin egen havn lov til at udvide sit areal ud i Vadehavets Natura 2000-område? Kort sagt: Kan man forestille sig, at selve ejeren af Esbjerg Havn vil sige nej til sig selv?

De spørgsmål stiller Søren Vinding, Danmarks Naturfredningsforenings (DN) repræsentant i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet, der mener, at Esbjerg Kommunes dobbeltrolle er problematisk i forhold til lovgivningen.

- Min erfaring er helt grundlæggende, at Esbjerg Kommune er vældig god til at holde armslængde-princippet i sagerne, men man må også sige, at der her er tale om en meget speciel foranstaltning i dansk forvaltningspraksis. Det er uheldigt, at vi har med to parter at gøre, som har de samme økonomiske og erhvervsmæssige interesser, påpeger Søren Vinding.

Han forslår, at det optimalt set burde være eksempelvis Kystdirektoratet, som i disse sager har myndigheden over havnen.