Esbjerg Kommune er landsdelens boligkomet

Esbjerg Kommune: I Esbjerg Kommune tjener husejerne som den eneste kommune i landsdelen mere på at sælge deres huse i dag end før finanskrisen, og samtidig har kommunen haft den største stigning i huspriserne det seneste år, mens i alt fem syd- og vestjyske kommuner ligefrem har oplevet faldende huspriser i det forgangne år.

Det viser et analysenotat fra Dansk Erhverv, hvor organisationen offentliggør nye tal for udviklingen i beskæftigelsen i det sydjyske, mens også tal for udviklingen i boligpriser.

"Esbjerg har haft en meget højere stigning i boligpriserne end de resterende kommuner, Ringkøbing-Skjern har haft den næst højeste stigning, her er boligpriserne kun steget 5,7 procent. I den modsatte ende tegner samme billede sig, Vejen kommune oplevede som sagt det største fald på 15,8 procent, mens Haderslev kommune havde et fald i boligpriserne på 8,6 procent", hedder det i analysen.

"Det er kun Esbjerg kommune, der har højere huspriser end før krisen. Her i 3. kvartal 2017 er det 5,7 procent dyrere at købe hus i Esbjerg end det var før krisen. Til sammenligning ligger huspriserne på landsplan stadig 4,5 procent under niveauet fra før krisen," hedder det videre.