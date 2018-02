Esbjerg Havn planlægger fem meter høj mur i Vadehavet

Planerne om Esbjerg Havns udvidelse får Danmarks Naturfredningsforenings (DN) repræsentant i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet til at slå alarm.

Muren opstår ved, at havnen sætter en spunsvæg, som i projektbeskrivelsen kommer til at rage fem meter over daglig vande, og eftersom der i forbindelse med havneudvidelsen på sammenlagt en million kvadratmeter, som også indebærer en ny havneø tæt på Fanø, skal etableres adskillige kilometer løbende kajer, forestiller Søren Vinding sig et alt andet end kønt syn.

DN er ikke ene om at være bekymret over udviklingen i forholdet mellem Esbjerg Havn og Vadehavet. Også Fanø kommune, Nationalpark Vadehavet og en række private foreninger på Fanø har rettet henvendelse om aktiviteterne på Esbjerg Havn, og alle ønsker en bred og grundig VVM undersøgelse for at få at vide, hvad der kan ske ved havneudvidelsen samt at få analyseret, om den er nødvendig.

Den flere kilometer lange og fem meter høje væg er imidlertid blot et symptom på det, som Vinding mener er et påtrængende principielt problem omkring Esbjerg Havn. Ligesom DN i forbindelse med den i avisen beskrevne sag om skrotning af udtjente olieplatforme på arealer i Østhavnen har påpeget, frygter han, at Esbjerg Havn totalt set er ved at blive for stor henset til dens beliggenhed i det naturfølsomme Vadehav.

- Den anden del af problemet, at vi ikke ved, hvad havneudvidelsen vil betyde for strømforholdene. Eroderer Halen (østsiden af Fanø, red.), og hvilke konsekvenser vil det have i forhold til de østersindsamlinger, der foregår i området. Derfor har vi bedt om at få undersøgt, hvilke konsekvenser denne markante udvidelse har for os på Fanø-siden.

- På Fanø har vi jo altid ment, at det er esbjergenserne, der har den smukkest udsigt, når vi skal kigge til hinanden. Med denne mur kan man næppe sige, at vores udsigt bliver kønnere, konstaterer Søren Vinding og siger videre:

Problem eller løsning

Blandt andet har Søren Vinding noteret, at aktiviteterne på Esbjerg havn nu er blevet så store, at der er ikke plads til at udvide havnen inden for havneområdet. Derfor har havnens ejer, Esbjerg Kommune, anmodet staten om at få lov til at skubbe den nuværende grænse mellem, hvad der er havn og Natura 2000-område således, at noget af det nye planlagte havneafsnit placeres i den nuværende nationalpark.

- Ændringen af denne grænse er også et angreb på Nationalparken og Verdensarvsområdet. Vi oplever, at havnen efter salamimetoden hugger sig ind i Vadehavet. Hvis Esbjerg Havn vil udvide, så må det ske inden på det nuværende areal, siger Søren Vinding.

Esbjerg Havn direktør Ole Ingrisch ønsker for nuværende ikke at bidrage med de store kommentarer ud over, at der nu kommer en myndighedsbehandling af sagen samt at klimaforandringer og øget vandstand gør det nødvendigt med fremtidssikrede kajer.

- Men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at Esbjerg Havn ikke er en del af miljøproblemerne, men en del af løsningen på problemerne, siger havnedirektøren og henviser til havnens rolle med omstilling fra fossile energiformer til vedvarende energi med udskibning af vindmølleparker.