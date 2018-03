Esbjerg Havn får rekordoverskud i jubilæumsår

Et generelt højt aktivitetsniveau og stor fremgang på vindområdet gjorde 2017 til et nyt rekordår på Esbjerg Havn.

Et generelt højt aktivitetsniveau og stor fremgang på vindområdet gjorde 2017 til et nyt rekordår på Esbjerg Havn, som i løbet af året investerede 239 millioner kroner. Esbjerg Havn forventer, at der også fremover vil være behov for betydelige investeringer for at imødekomme kundernes behov.

Esbjerg: I år fejrer Esbjerg Havn 150 års jubilæum, og det sker i særdeles god form, skriver havnen i en pressemeddelelse. Esbjerg Havn har således netop offentliggjort sit regnskab for 2017. Og det bliver det bedste regnskab, siden Esbjerg Kommune overtog den kommunale selvstyrehavn fra staten omkring år 2000. Omsætningen voksede med 2,2 procent i forhold til 2016 og nåede 235,5 millioner kroner - en ny rekord. Resultatet blev 80,7 millioner kroner, hvilket også er ny rekord. En stabil godsomsætning, et generelt højt aktivitetsniveau og en stor fremgang i udskibningen af vindmøllekomponenter er blandt de faktorer, som har været afgørende for årets resultat. Havvind rundede en udskibet kapacitet på 1.300 MW, hvilket er 200 MW mere end i 2016. Bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen er tilfreds med resultatet: - Det glæder mig, at vi et i jubilæumsår kan præsentere et så solidt regnskab. For det bekræfter, at både byen og havnen er i rigtig god form. Og jeg ser et meget stærkt afsæt for, at vi sammen kan udvikle os endnu mere over de næste mange år, oplyser formanden i pressemeddelelsen.

Esbjerg Havn Esbjerg Havn er Danmarks største havn ved Nordsøen. Esbjerg Havn er den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport, herunder særligt RoRo-transport (transport gods på trailere, der rulles af og på skibene).

Samtidig er Esbjerg Havn europæisk markedsleder, når det gælder håndtering og udskibning af vindmøller. Mere end fire femtedele af den nuværende havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn huser mere end 200 virksomheder, som tilsammen beskæftiger over 10.000 medarbejdere. Virksomhederne danner sammen en fuld forsyningskæde til offshore- og energiindustrien

Styrke til fremtidig vækst I 2017 investerede Esbjerg Havn 239 millioner kroner i færdiggørelse af Østhavnen. I alt har Esbjerg Havn investeret 1,7 milliarder kroner i nye løsninger og infrastruktur siden 2004, og i 2017 var afkastet på den investerede kapital 8,4 procent. Flemming N. Enevoldsen vurderer, at investeringsparathed også fremover vil være helt afgørende for Esbjerg Havn, og det kræver finansiel styrke: - Vores finansielle muskler skal være store nok til, at vi løbende kan foretage de investeringer, der kræves for at imødekomme vores kunders behov og udvikle Esbjerg Havn. Derfor skal vi også fremover holde omkostningerne nede og sikre et fornuftigt afkast af vores investeringer. Og investeringsbehovet bliver ikke mindre i fremtiden set i lyset af udsigterne i markedet og den historisk høje hastighed, som vores omgivelser forandrer sig med. Esbjerg Havn har netop igangsat en VVM-undersøgelse (vurdering af virkning for miljøet) af en fremtidig havneudvidelse på op til en million kvadratmeter, så havnen er klar til at udvide i takt med, at behovet for nye arealer opstår. VVM-processen er efter planen afsluttet ved udgangen af 2019, hvorefter en eventuel udvidelse kan planlægges og igangsættes.