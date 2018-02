Esbjerg: Per Jørgensen, den i Esbjerg bosiddende eksformand for Maskinmestrenes Forening, fratrådte for en par måneder siden med omgående virkning, idet bestyrelsen hævdede, at han havde "tilsidesat rammerne for anvendelse af foreningens kreditkort."

Nu er Per Jørgensen også blevet smidt ud af foreningen, som han stod i spidsen for gennem mere end 14 år, ligesom han må betale sin gæld tilbage.

Det skriver mediet Søfart efter at have kigget i seneste årsberetning fra Maskinmestrenes Forening.

"Bestyrelsen har indgået en afviklingsaftale, der sikrer en tilbagebetaling af det økonomiske mellemværende. Efterfølgende er Per Jørgensen ekskluderet som medlem af Maskinmestrenes Forening", hedder det i årsberetningen.

Beslutningen om at fyre Per Jørgensen som formand med øjeblikkelig virkning blev truffet på et bestyrelsesmøde den 1. december i fjor. Her blev foreningens næstformand, Jan Rose Andresen samtidig konstitueret som formand.