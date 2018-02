Eks-finansminister fra Stillehavet henter skib i Esbjerg

Esbjerg: Jan Thorsen, havneassistent i Esbjerg Havns administration på Hulvejen, er en mand med en veludviklet fornemmelse for den gode fortælling.

Et møde forleden hos Esbjerg Havn med en mand fra Cook Island eller Cook-øerne, et selvstyrende territorium under New Zealand på den anden side af jordkloden, fik Jan Thorsen til tasterne med en opdatering på Esbjergs Havn Facebookgruppe.

Under overskriften "En lille solskinshistorie i denne mørke tid", fortæller havneassistenten historien om det tidligere havundersøgelsesfartøj, MV Grinna, som ankom til Esbjerg Havn i 2017. Skibet, der er 34 meter langt og knap ni meter bredt, skulle egentlig have været skåret i stumper og stykker hos ophuggervirksomheden Smedegaarden, men så var det, at manden fra Cook Island kom ind i billedet. Og han viste sig at være en ikke en helt almindelig mand - han er nemlig tidligere finansminister på Cook Islands, og han var interesseret i at erhverve skibet i Esbjerg.

- Han besluttede sig derefter for at tage turen til Esbjerg for at undersøge fartøjets stand, og man blev enige om at renovere Grinna, så det kunne sejle med turister og gods mellem øerne i Stillehavet, fortæller Jan Thorsen.