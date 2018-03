Efter nervekrig: Esbjerg Havn dropper kontroversiel lejestigning

I et brev til sine lejere meddeler Esbjerg Havn, at den nu dropper den af mange virksomheder kritiserede stigning af areallejen. Dermed afblæses første omgang af nervekrigen mellem havnen og række store virksomheder.

Siden har der været holdt et møde mellem parterne og en ny havnebestyrelse har forleden på et ekstraordinært møde drøftet sagen med det resultat, at Esbjerg Havn nu annullerer den varslede lejestigning.

En gruppe af de store havnevirksomheder som IAT, Blue Water Shipping, Niels Winther & Co og Claus Sørensen meddelte dengang meget håndfast, at de ikke ville acceptere lejestigning og bad havnen trække den varslede stigning på 1,4 procent tilbage.

Esbjerg: Da Esbjerg Havn kort før jul rundsendte en varsling om forhøjelse af areallejen til virksomhederne på havnen slæbte den endnu et stykke brænde til bålet, der i forvejen nærede et giftigt samarbejdsklima.

Esbjerg Havn har tidligere fremført, at det klart og tydeligt fremgår i alle lejeaftaler, hvordan lejen reguleres, og at det i mange år har været praksis at bruge nettoprisindekset, som er en objektiv og anerkendt metode til netop at undgå årlige prisdiskussioner.

Hos Areallejerforeningen, der repræsenterer virksomhederne på Esbjerg Havn, siger formanden, Kristian Svarrer, medejer og direktør i Jutlandia Terminal/J. Lauritzen's Eftf., at han umiddelbart er meget positiv i forhold til havnens udmelding, han vil dog gerne vente med en officiel udmelding, indtil indholdet af brevet fra havnen er blevet drøftet i Areallejerforeningen.

I brevet anføres det desuden, at det er havnebestyrelsens ønsker og vurdering, at kompensationen vil være medvirkende til at imødegå de af kunderne anføre udfordringer i 2018. Desuden slår Enevoldsen afslutningsvis fast, at man også fremover vil fastholde en indeksregulering af lejeniveauet.

"Esbjerg Havns bestyrelse har drøftet sagen og har besluttet, at Esbjerg Havn helt ekstraordinært for 2018 vil kompensere alle havnens nuværende lejere med beløb, som modsvarer den udmeldte lejestigning. Beløbet vil blive udbetalt til kunderne ultimo 2018, når alle lejekontrakter og lejeperioder er kendte."

I et brev til havnens virksomheder, som har der deres ejendomme og aktiviteter på havnens jord, skriver bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen:

Politiker er tilfreds

Havnens store virksomheder og medlemmerne af Areallejerforeningen har i deres kritik påpeget, at det er urimeligt, at Esbjerg Havn på trods af et overskud på 79,6 mio. kroner i 2016 ville pålægge virksomhederne en lejestigning.

En kritik, som også byrådsmedlem Henrik Vallø fra Borgerlisten har været enig i. Han er derfor glad for, at bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn nu annullerer lejestigningen.

- Det er yderst positiv, at havnen har lyttet til virksomhederne, og jeg håber, at dette markere en ny tid med bedre dialog mellem havnen og dens virksomheder, siger Vallø.

Esbjerg Havn har igennem længere tid været på kant med havnevirksomhederne, og der udestår fortsat en afgørelse på den såkaldte MHI Vestas-sag, hvor havnen er blevet beskyldt for opgavetyveri fra private aktører i sagen om byggeri for MHI Vestas i Østhavnen. Her har Areallejerforening sammen med en af byens største ejendomsbesiddere, Villemoes Holding, indgivet en klage til Trafikstyrelsen. Afgørelsen er lige på trapperne.