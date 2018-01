Efter blokade: Semco suspenderer rumænske stilladsarbejdere

Over en kop kaffe aftalte Semco og de blokerende stilladsarbejdere i Stilladsklubben Vestjyden, at en gruppe rumænske stilladsarbejdere fjernes fra Pacific Orca. Men sagen er ikke slut.

Stilladsarbejderne i Stilladsklubben Vestjyden, som er organiseret i 3F Transport Esbjerg, er utilfredse med, at de rumænske arbejdere, der er lejet ind af Semco, går for omkring 120-130 kroner i timen, som er langt under det lokale niveau for stilladsarbejde i Danmark. Desuden mener de, at rumænerne ikke har den rigtige uddannelse til det arbejde, de udfører på vindmølleinstallationsfartøjet.

Det sker som en direkte konsekvens af, at omkring 80 stilladsarbejdere fra Esbjerg i Stilladsklubben Vestjyden og kolleger fra andre steder landet sammen med et antal havnearbejdere onsdag morgen blokerede to porte til Semco Maritimes arbejdsområde i den gamle fiskerihavn med bannere påskrevet "Lige løn for lige arbejde".

Enige om uenighed

"Vi har en lang tradition for at reagere, når vores arbejde bliver truet af løndumping, og hvor vores fag bliver udfordret af folk, som ikke har en uddannelse til det arbejde, de udfører. Vi har intet imod udenlandske stilladsarbejdere eller bygningsarbejdere i det hele taget, men vi kræver, at de arbejder på samme løn- og uddannelsesvilkår som os andre", oplyser Stilladsklubben Vestjyden.

Repræsentanter fra stilladsklubben og Semco Maritime mødtes kort efter blokaden på iværksat, og ifølge HR-direktør, Jens Holm Nielsen, Semco Maritime, er parterne groft sagt enige om at være uenige samtidig med, at HR-direktør understreger, at der er tale om en ulovlig blokade.

- Det er korrekt, at vi har bidt den i os og taget arbejderne væk fra Pacific Orca. Det er vi naturligvis ærgerlige over, og vi har rokeret rundt på nogle af vores egne gutter, så vi sikrer, at kunden stadig får løst sin opgave, fortæller Jens Holm Nielsen.

Han fastholder, at de rumænske stilladsarbejdere aflønnes i overensstemmelse med reglerne, og at de er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer i forhold til det arbejde, de udfører.

- Vi er naturligvis overraskede over, at de pludselig laver en ulovlig blokade, men nu har vi drukket en kop kaffe, så vi får afklaret den fremtidige spillebane. Så må det fagretlige system afgøre, hvem der har ret. Har vi lavet en fejl, retter vi naturligvis ind, og på samme måde forventer vi, at stilladsfolkene retter ind, siger HR-direktøren.

Han vurderer, at det kan tage et par måneder, før der kan foreligge en endelig afgørelse i sagen.