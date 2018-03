EfB opsiger samarbejdet med salgschefen og to andre medarbejdere

EfB kalder det rettidig omhu, at klubben allerede inden den vigtige forårssæson indledes, forbedreder sig på det værst tænkelige, nemlig endnu en sæson i 1. division. Således er salgschefen og to andre medarbejdere netop blevet opsagt.

Derfor har klubledelsen personificeret i administrerende direktør Brian Knudsen foretaget det, man kalder for rettidig omhu og opsagt tre medarbejdere. Således rammer opsigelserne salgschef Christine Bendixen, tidligere SE, der så sent som i sidste uge sammen med Blue Water-stifter Kurt Skov præsenterede en ny sponsoraftale vedrørende Blue Water Arena, ligesom en medarbejder i EfB Konference samt en løst tilknyttet konsulent er blevet opsagt.

Esbjerg: Søndag indleder EfB bestræbelser på at opfylde målsætningen om en hurtig tilbagevenden til landets bedste fodboldrække, men allerede nu forbereder klubbens ledelse sig også på, at man allerede i slutningen af maj måned risikerer at stå tilbage med det faktum, at næste sæson også skal spilles i 1. division.

I EfB har vi valgt at køre med et Superliga-setup i 1. division, og det er åbenlyst for enhver, at det setup presser forretningen.

Stort underskud

Adm. direktør Brian Knudsen ønsker ikke at udtale sig om personaleforhold eller navne, men han bekræfter, at både folk i staben blandt fastansatte og en tilknyttet konsulent er blevet opsagt, og han tilføjer, at de fortsætter med arbejdet i opsigelsesperioden.

- I EfB har vi valgt at køre med et superliga-setup i 1. division, og det er åbenlyst for enhver, at det setup presser forretningen. Ændringerne er foretaget med baggrund i et forventet stort underskud fra 2017 og et tilsvarende underskud, som vi kan se ind i 2018, siger Brian Knudsen og fortsætter:

- Indtægterne er altid en forholdsvis ubekendt faktor, mens vi selv kan styre tingene på omkostningssiden. Det vi har gjort handler ganske enkelt om at udvise rettidig omhu, forklarer han.