Ineos danske forretningsenhed arbejder videre med Hejre-feltet, hvor man vil løfte opgaven ved at få det til at spille sammen med nabofeltet Solsort.

Esbjerg: Olie-business for de tre kendte operatører i den danske del af Nordsøen er blevet totalt omskrevet i 2017. Amerikanske Hess har sat sin ejerandel af Syd Arne-feltet til salg, Dong Energy, nu Ørsted, har solgt hele sin olieforretning til britisk-schweiziske Ineos og Maersk Oil overtages i dette forår af den franske gigant, Total.

Med Nordsø-aftalen og den igangværende genopbygning af Tyra-feltet til 21 milliarder kroner er en meget afgørende sten ryddet af vejen for, at olieeventyret i Nordsøen kan fortsætte i mange år, og nu kommer der også positive toner fra Dongs arvtager Ineos.

Dong trak i foråret 2016 stikket til det skandaleramte Hejre-felt. Dermed satte Dong sammen med partneren Bayerngas en investering på mere end 12 milliarder kroner og skabelsen af hundredvis permanente job på standby. Men nu siger Flemming Horn, der har skiftet chefposten for Dongs olieforretning ud med titlen som administrerende direktør for Inoes Oil & Gas Denmark til EnergiWatch, at han og Ineos Denmark vil arbejde videre med Hejre-feltet, hvor man vil løfte opgaven ved at få det til at spille sammen med nabofeltet Solsort. Samtidig kan flere mindre felter blive koblet på projektet, lyder det fra Flemming Horn, der dog understreger, at beslutningen ikke er "decideret ny".

- Det vil sige, at vi stadig er i gang med at finde ud af, hvad det helt rigtige udbygningskoncept er for Hejre og Solsort. Både konceptvalget og dermed den senere investeringsbeslutning er ikke taget endnu. Men det er rigtig nok, at der bliver brugt penge på nu at arbejde med de forskellige ingeniørstudier og kigge på de forskellige koncepter, og vi arbejder stadig med vores seismik og forståelse af reservoiret - så alt det studiearbejde, der er en del af at udvikle Hejre og Solsort fortsætter, siger Flemming Horn Nielsen til EnergiWatch.