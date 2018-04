Direktør jagter 300 mio. kr. til Esbjergs nye kunstmuseum

En kommende kunstmuseum på en fremskudt halvø vil blive en del af Esbjerg Strands såkaldte etape 2, som etableres mod nordvest. Foruden kunstmuseum anlægges et dækværk, der skaber mulighed for at etablere en forhavn, en ny vestvendt badestrand og et nyt klitlandskab, der omslutter hele havnen. Det er endnu ukendt, hvornår etapen etableres. Illustration: Esbjerg Kommune

Direktøren for Esbjerg Kunstmuseum skal hente op imod 300 mio. kr. til et nyt kunstmuseum på Esbjerg Strand. Opbakning fra lokale fonde skal gøre det nemmere at åbne dørene til landets allerstørste pengetanke.

Esbjerg: Et kunstmuseum til 300 millioner kroner, der placeres et stenkast fra Esbjergs ikoniske skulptur "Mennesket ved Havet" som en fremskudt bastion i Esbjerg Strand-projektet, hvor det med sin markante placering og arkitektoniske udtryk vil kunne tiltrække den samme landsdækkende og internationale opmærksom som de nyopførte attraktioner Vadehavscentret og Tirpitz Museet i Blåvand. Nogenlunde sådan kan man beskrive det storstilede projekt, som skal føre til, at Esbjerg i fremtiden får et nyt cirka 7.000 kvadratmeter stort kunstmuseum til erstatning for det betydeligt mindre kunstmuseum, som siden 1960'erne har været placeret i Kunstpavillonen ved Byparken. Projektet med placering af et nyt kunstmuseum tæt på Svend Wiig Hansens "Mennesket ved Havet" rækker længere tilbage i tid end planerne om det 300.000 kvadratmeter store rekreative Esbjerg Strand-projekt, men det er først nu, hvor det storstilede anlægsprojekt fremtoner fysisk, at folkene bag det nye kunstmuseum for alvor har intensiveret jagten på de mange millioner af kroner, som skal finansiere byggeriet.

Esbjerg Kunstmuseum Esbjerg Kunstmuseum blev grundlagt i 1910 som Esbjerg Kunstforening.I 1927 fik den sine første lokaler i Esbjerg Bibliotek,



I 1962 flyttede Esbjerg Kunstforenings Samling ind i den nybyggede Kunstpavillon i Byparken.



Efter sammenbygning med Musikhuset Esbjerg genåbnede Esbjerg Kunstmuseum i 1997.

Meget spændende Således har Inge Merete Kjeldgaard, direktør på Esbjerg Kunstmuseum, for nylig igen samlet en række lokale fonde for at fortælle om projektet. Hun kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, i hvilket omfang de lokale fonde har givet tilsagn om støtte, ligesom hun gerne vil vente med at præsentere visionsskitserne af det planlagte museum, indtil de er lidt længere i processen, men hun lægger ikke skjul på, at de lokale fondes opbakning er altafgørende. En betragtning, som advokat Holger Refslund er enig i. Som formand for den forholdsvis lille Esbjerg Ugeavis' Fond var han for nogle år siden medvirkende til, at Esbjergs lokale fonde gik sammen for at kunne løfte donationer til større projekter i flok. - Når fondene lokalt går sammen, går kommunen måske med, og når nogle af de store virksomheder i byen går med, så får vi også lettere de nationale fonde med, påpeger Holger Refslund, der kalder projektet om anlæggelse af et nyt kunstmuseum for meget spændende. - Vi har ikke endnu taget nogen beslutning, men vi er yderst positive, Det er da umiddelbart sådan noget, vi gerne vil støtte, og det er i hvert fald et unikt projekt, som med en placering lige der, hvor vi har noget af Danmarks smukkeste natur, vil være med til at få Esbjerg endnu mere på landkortet, siger advokaten.