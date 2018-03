Sidstnævnte skal levere en række administrative og juridiske ydelser for Reddernes Fagforening, så det bliver muligt at tilbyde medlemmerne "en fuldt dækkende fagforening med a-kasse og faglig bistand til en lavere pris end den etablerede fagbevægelse", som udbryderne selv beskriver det.

Derfor er der heller ingen tvivl om, at der er jubel i det store domicil ved Esbjerg Lufthavn på dagen, hvor Reddernes Fagforening, Danmarks nye fagforening for ambulanceredderne, lancerer bruddet med 3F og FOA og oven i købet udtrykker deres mishag med begge fagforbund samtidig med, at man offentliggør en samarbejdsaftale med Det Faglige Hus.

Herrer i eget hus

JydskeVestkysten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Johnny Nim, men administrerende direktør i Det Faglige Hus, Brian Elsted Hansen, siger, at samarbejdsaftalen er et "naturligt skridt":

- Vi blev overenskomstpart til Kristelig Arbejdsgiverforening, da bruddet kom mellem KA og Krifa netop for at sikre, at der under den danske model fortsat er et alternativ til LO og DA. Når vi nu går ind i det her, er det, fordi vi synes, at ambulanceredderne også skal have en mulighed for at blive herrer i eget fagforeningshus.

- Med samarbejdsaftalen bliver ambulanceredderne medlemmer i Det Faglige Hus, men de bliver først og fremmest medlemmer i Reddernes Fagforening, der er en selvstændig, uafhængig fagforening, som selv må stå for den politiske del og overenskomstforhandlinger, siger Brian Elsted Hansen.