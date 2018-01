Det Faglige Hus: Vis os hvor der mangler arbejdskraft

Er der en reel mangel på arbejdskraft i Danmark, eller er det ren og skær teatertorden, når virksomheder og arbejdsgiverorganisationer gang på gang i medierne og beklager sig over, at de ikke kan rekruttere det antal motiverede og kvalificerede medarbejdere, spørger Johnny Nim. Foto: DFH

300 kvalificerede og motiverede lønmodtagere har over en måned stået på spring i Det Faglige Hus' vikarbureau, men arbejdsgiverne står ikke ligefrem i kø for at byde ind, siger landsformand Johnny Nim.

Esbjerg: Er der en reel mangel på arbejdskraft i Danmark, eller er det ren og skær teatertorden, når virksomheder og arbejdsgiverorganisationer gang på gang i medierne og beklager sig over, at de ikke kan rekruttere det antal motiverede og kvalificerede medarbejdere, som der er brug for? Landsformand Johnny Nim er i hvert kommet i tvivl et par måneder efter, at Det Faglige Hus gik i luften med et nyt vikarbureau, FairVikar. - Vi gik ind i dette her for netop af afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som der konstant kommer meldinger om i medierne. FairVikars database rummer lige nu 300 søgbare kandidater til kundeservice over kontorassistenter til bogholdere og økonomichefer. Dertil kommer folk inden for det ufaglærte område samt lager og logistik, oplyser Johnny Nim i en pressemeddelelse.

Nu mangler vi bare, at arbejdsgiverne også byder ind. Johnny Nim, landsformand, Det Faglige Hus