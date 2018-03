Dansk rigmand i Schweiz tvinger Esbjerg-firma til at skifte navn

Den esbjergensiske startup-virksomhed Go Social skifter navn til Get Social efter udsigt til juridisk opgør om ophavsrettigheder med dansk millionær og serie-iværksætter.

Esbjerg: Logoet var tegnet og visitkortene taget i brug. Alligevel har Danni Christensen, indehaver af startupvirksomheden Go Social, besluttet sig for at skifte virksomhedens navn til Get Social.

Årsagen til det pludselige navneskifte skal findes i et schweizisk virksomhedsregister. Her viser det sig, at navnet Go Social allerede er taget i brug af et marketingsbureau med speciale i sociale medier. Bureauet har ifølge egen hjemmeside kontorer i både Rumænien, Mexico, Schwiez og Danmark og er ejet af den danske rigmand og serieiværksætter Robin Roy Krigslund-Hansen.

Dobbeltgængeriet blev først opdaget, da Danni Christensen tog kontakt i håb om at opkøbe et domænenavn til sin hjemmeside.

- Jeg havde selvfølgelig undersøgt markedet på forhånd, men det så ikke ud som om, at hjemmesiden var aktiv. Derfor kontaktede jeg dem for at høre, om jeg kunne få lov til at købe domænenavnet gosocial.dk. Det afviste de, og i stedet fik jeg besked på, at hvis ikke jeg fandt et andet navn indenfor 10 dage, ville de hive mig i retten, siger Danni Christensen.