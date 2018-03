Cowi i Esbjerg hjælper til koncernens historiske resultat

- Vi er også byg-herrerådgiver på et nyt parkeringshus i midtbyen og arbejder med et projekt, der skal skabe 55 nye boliger til udviklingshæmmede i Esbjerg Kommune, oplyser Svend Aage Christensen, regionsdirektør i Cowi.

Esbjerg: Ingeniørkoncernen Cowi, der er landets næststørste rådgiverkoncern, lander for 14. år i træk vækst på toplinjen og et driftsresultat på næsten en kvart milliard kroner.

Henter DTU-folk

Et af de store emner på dagsordenen i Esbjerg handler om at tiltrække flere borgere til kommunen. Cowi har selv mærket behovet for arbejdskraft, men formåede i 2017 at tiltrække tre nye ingeniører fra blandt andet DTU i Lyngby til afdelingen i Esbjerg.

- Bosætning er den helt store udfordring i Esbjerg. Det arbejdes der meget med, for man er god til at skabe arbejdspladser og tiltrække erhvervsvirksomheder, men folk pendler ind til byen. Det er en svær nød at knække. Det er også rigtig svært at rekruttere ingeniører fra Københavnsområdet. Det er som regel de ingeniører, der udklækkes lokalt, som kommer hertil, men vi har formået at tiltrække civilingeniører fra DTU. Dem uddanner vi ikke lokalt, forklarer Svend Aage Christensen.

Han forudser, at bolig- og infrastrukturprojekter kommer til at fylde mest i 2018 i Cowi i Esbjerg for at gøre området mere attraktivt for potentielle tilflyttere.