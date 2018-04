Claus Sørensen A/S holder temperaturen med jævnt regnskab

Den esbjergensiske frysehuskoncern får dog næppe problemer foreløbigt. Claus Sørensen A/S er særdeles velkonsolideret. Egenkapitalen i selskabet har med udgangen af 2017 rundet 200 millioner kroner, hvilket betyder at soliditeten nu udgør næsten 40 procent.

I 2016 præsterede Claus Sørensen A/S et overskud efter skat på 17,1 millioner kroner, mens det samme tal i 2017 endte på 17,8 millioner kroner. Samtidig gik nettoomsætningen fra knap 275 millioner kroner i 2016 til 256 millioner kroner i 2017.

En af Esbjerg stolte hæderkronede virksomheder Claus Sørensen A/S, der driver køle- og frysehuse med udlejning til fødevareindustrien flere steder i landet, leverede i sit netop offentliggjorte årsregnskab for 2017 et resultat, der stort set lander på samme niveau som året før.

Claus Sørensen A/S råder over en samlet frysehuskapacitet på mere end 800.000 kubikmeter.Claus Sørensen A/S har foruden hovedsædet i Esbjerg frysehuse i Thyborøn, Hirtshals, Hanstholm, Skagen, Engesvang, Vejle, Padborg og Bellinge.

Ingen lette markeder

Af ledelsesberetningen fremgår det, at resultat anses som tilfredsstillende sammenholdt med tidligere nævnte forventninger, og administrerende direktør Jesper Toft Mathiasen siger supplerende:

- Ud fra markedsforholdene, som hersker, er vi godt tilfredse. Der er ingen lette markeder, og vi har stram fokus på en effektiv drift, forklarer Jesper Toft Mathiasen, der forventer, at resultatet for indeværende år lander et sted mellem resultatet for 2015 og 2017.

I 2017 fortsatte Claus Sørensen A/S med at investere med henblik på at effektivisere kapaciteten i koncernen. De samlede anlægsmæssige investeringer løb i 2017 op i 21,6 millioner kroner.

Claus Sørensen A/S, der har hovedsæde i "White House" domicilet ved Esbjerg Strand, indgår i Claus Sørensen-gruppen og er ejet af moderselskabet Claus Sørensen Fond Holding, der har et vidt forgrenet netværk af aktiviteter i Esbjerg og hele verden. Administrerende direktør Jesper Toft Mathiasen er den kun tredje topchef siden 1946, hvor Tage Sørensen tog over efter sin far og stifter Claus Sørensen, der åbnede det første frysehus i Skagen i 1926. Siden da er forretningen blevet udvidet med datterselskaberne Viking, Vestfrost og Blika.

Claus Sørensen A/S beskæftiger i dag godt og vel 200 medarbejdere.