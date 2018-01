Carl Holst på hjemmebesøg ved ramt landmand

Folketingsmedlem Carl Holst(V) besøgte mandag aften landmand Kim Brodersen, der har fået sin jord eksproprieret af Banedanmark i forbindelse med lukning af en privat jernbaneoverskæring. Også landboformand Niels Laursen deltog ved mødet, og begge var enige om, at der har manglet velvilje i forhold til at finde en brugbar løsning for alle parter. Holst vil nu gå videre til transportminister Ole Birk Olesen.

- Til ham sagde Banedanmark også, at de havde loven på deres side, men de tabte jo sagen i Byretten. Den sag skal nu for Højesteret, og man får kun procesbevilling til Højesteret, hvis man kan se, at der er noget galt, så det er ikke denne enkelte sag, men hele systemet omkring ekspropriering, jeg vil gå ind og se nærmere på, sagde Carl Holst og forklarede, at han nu vil stille spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen om rammer og regler i forhold til blandt andet kompensation, erstatningsjord og særlige mål på erstatningsveje.

- Det er begrænset, hvad vi kan gøre i den eksakte sag, men måske vi kan være med til at sørge for, at noget lignende ikke sker igen, sagde Carl Holst, mens Kim Brodersen forklarede, at Banedanmark flere gange havde fortalt, at de havde loven på deres side.

Over agurkestænger og gulerodsstave med dip forsøgte Carl Holst sammen med formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, at sætte sig ind i sagen, og der blev studeret landkort, nærlæst dokumenter og diskuteret det rimelige i den ekspropriering, som Banedanmark pr. 1. december 2017.

Høgsbro: Der var mandag aften fint besøg i den hyggelige stue på Ribevej syd for Ribe, da folketingsmedlem Carl Holst(V) besøgte landmand Kim Brodersen for at høre mere omkring den ekspropriering af sine marker, som Kim Brodersen blev ramt af i forbindelse med Banedanmarks lukning af en privat, usikret overkørsel på Kim Brodersens grund.

Manglende velvilje

Alle i stuen var enige om, at det ikke er den landmand, der har købt Kim Brodersens jord, der er skurken, men at artiklerne omkring eksproprieringen har fået ham til at fremstå i et dårligt lys, hvilket han er ked af. Andre lodsejere i området har også haft mulighed for at byde ind på jorden, og både Carl Holst og Niels Laursen pointerede, at landmanden blot har sagt ja tak til et tilbud om at købe jord, ligesom han på et tidligt tidspunkt i forløbet også tilbød Kim Brodersen at bytte jord, så Kim Brodersen ville få en mark tæt på sin ejendom på vestsiden af jernbanen.

Dette blev afvist af Kim Brodersen, idet marken ligger under vand, og for Niels Laursen består det specielle ved sagen i, at man ikke har forsøgt at forhandle sig frem til en aftale, hvor alle parter ville blive tilgodeset. Simpelthen ved at sætte sig omkring et bord med andre lodsejere i området og tale om tingene.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor man ikke har kunnet finde en brugbar løsning i forhold til erstatningsjord til Kim Brodersen. På mig virker hele det hele lidt ufærdigt og som om, man har manglet velvilje i forhold til at finde den rigtige løsning. Man kunne eksempelvis have ladet en mark lige ved siden af Kim Brodersens ejendom, der tilhører en landmand fra Darum, indgå i en handel, men dette har man end ikke undersøgt, sagde Niels Laursen, mens Carl Holst tilføjede, at når det kommer til en så alvorlig indgriben som ekspropriering, så bør man have prøvet alle andre muligheder af, hvilket det ikke lader til man har gjort i denne sag.