- Jeg synes, det er meget uheldigt, som tingene har udviklet sig. Sagen om lejestigninger kommer ovenpå en række andre skærmydsler, der har været mellem havnens ledelse og virksomhederne på havnen. Virksomhederne føler sig meget lidt hørt og føler, at der bliver truffet den ene beslutning efter den anden ind over hovedet på dem, siger Borgerlistens Henrik Vallø til Søfart.

Det har fået politiske repræsentanter fra havnens ejer, Esbjerg Kommune, til i mediet Søfart at undre sig over, hvorfor Esbjerg Havns ledelse har valgt at skabe et så anstrengt forhold til havnevirksomheder - med en forhøjelse af areallejen på 1,4 pct. som det seneste eksempel.

Esbjerg: Med de varslede lejestigninger til virksomhederne på Esbjerg Havn har havnens ledelse slæbt endnu et stykke brænde til bålet, der nærer et giftigt samarbejdsklima.

Noget helt galt

De store havnevirksomheder, som er repræsenteret i den såkaldte Areallejerforening, finder det urimeligt, at havnen på trods af et overskud på 79,6 mio. kroner i 2016 pålægger virksomhederne en lejestigning. En kritik Vallø er helt enig i. Han vil dog ikke kommentere på, hvorvidt havnen, der har direktør Flemming N. Enevoldsen som bestyrelsesformand, har brug for en ny ledelse.

Det vil til gengæld Sarah Nørris fra Enhedslisten.

- Det undrer mig, at parterne kan fare sådan i flæsket på hinanden i stedet for at tale ordentligt sammen. Jeg kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om havnen har den rette ledelse. Det kan godt være, man nu bør se på, om ledelsen har den rigtige snitflade. For der er noget helt galt, når ledelsen af havnen og virksomhederne kan blive så uvenner over en lejestigning på 1,4 pct., siger hun til Søfart.

Et andet stridspunkt mellem Esbjerg Havn og havnevirksomhederne har handlet om Esbjerg Havns angivelige opgavetyveri fra private aktører i sagen om byggeri for MHI Vestas i Østhavnen. Her indgav Areallejerforening sammen med en af byens største ejendomsbesiddere, Villemoes Holding, en klage til Trafikstyrelsen over, at Esbjerg Havn finansierer, bygger og udlejer en montagefabrik for vindmøllemastodonten. En klage, der ventes afgjort en af de kommende uger.