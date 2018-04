Borgmester til havnefirmaer: Vi skal tale med hinanden

Esbjerg: Esbjerg Havn, dens virksomheder og de tusindvis af borgere, som har deres arbejdsplads der, interesserer i høj grad havnens ejer, Esbjerg Byråd.

Det forsikrer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og tre andre fremtrædende byrådsmedlemmer, som JydskeVestkysten har talt med, efter at areallejerforeningen for virksomheder på Esbjerg Havn har sendt et opråb til de lokale politikere om "at få en grundig drøftelse af formålet for Esbjerg Havn, og efterfølgende få foretaget de nødvendige tiltag og beslutninger for at få genskabt en velfungerende havn til gavn for alle byens borgere."

- Vi har haft besøg af havnens ledelse på rådhuset, og hele byrådet har før påske været på havnen og er blevet informeret om havnen og dens planer, fortæller Jesper Frost Rasmussen.

Som næstformand i Esbjerg Havns bestyrelse har han sammen med oppositionens repræsentant i havnebestyrelsen, John Snedker (S), deltaget i et møde med repræsentanter fra de kritiske havnevirksomheder i havnens rådgivende organ, det såkaldte "advisory board".

- Her meddelte vi klart, at vi ønsker dialogen, at vi gerne vil tale direkte med hinanden og ikke om hinanden, hvilket de nikkede til. Invitationen står naturligvis stadig ved magt, siger borgmesteren, der imidlertid ikke lægger skjul på en vis overraskelse over, at areallejerforeningen udsender en pressemeddelelse.