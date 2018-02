APM Terminals mener, at Aarhus Kommune har givet et Blue Water-ejet selskab for gode vilkår. Klagen afvises af både kommunen.

Esbjerg: Den esbjergensiske transportkoncern Blue Water Shipping er uforvarende havnet midt i en strid mellem mægtige A.P. Møller-Mærsk på den ene side og Aarhus Kommune på den anden.

Det skriver netmediet Finans.dk

Det sker efter, at det Blue Water-ejede selskab ALC - Aarhus Logistik Center i fjor med en ny terminal gav det Mærsk-ejede APM Terminals Aarhus, som driver containerhavnen i den østjyske by, konkurrence, og i den forbindelse forsøgte APM Terminals i første omgang at få forvaltningen på Aarhus Kommune til at regulere den nye terminal efter de samme regler om blandt andet håndtering af farlige stoffer og miljøgodkendelse, som APM Terminals er underlagt. Desuden er der anført en række andre punkter om blandt andet, at Miljøstyrelsen skal være godkendelsesmyndighed frem for Aarhus Kommune samt manglende partshøring.

Aarhus Komme har imidlertid afvist kravene, og derfor er APM Terminals gået videre med en officiel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Det er ikke ret ofte, at vi som koncern vælger at gøre den slags. Men vi mener, at der er tale om en forskelsbehandling, som vi ikke kan leve med. Det gælder især, at Aarhus Kommen har truffet en beslutning baseret på forkerte oplysninger om mængder af farlige stoffer og på et utilstrækkeligt oplyst grundlag, siger administrerende direktør Steen Davidsen, APM Terminals Aarhus til Finans.dk.