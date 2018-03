Blue Water skriver kontrakt med et af verdens største selskaber

Det er ikke verdens største aftale, men ordren ud for Sydamerikas kyst skal løses for ingen ringere end verdens største olieselskab, ExxonMobile, med flere end 80.000 ansatte.

- Med denne kontrakt, dækkende en lang række logistikydelser, styrker vi vores position i Caribien. Vi er stolte over, at ExxonMobil har betroet Blue Water Shipping og Ramps Logistics at udføre transporterne til dette imponerende projekt. Vi vil gøre alt for, at den kvalitet, som vi står for med hensyn til service såvel som rettidig levering, vil komme Liza Phase 1 Development-projektet til gode, udtaler Brent Patterson, Senior Vice President, Global Projects hos Blue Water Shipping i en pressemeddelelse.

Esbjerg: Blue Water Shippings lange resultatliste omfatter efterhånden store og komplekse globale projekter for olie- og gasindustrien, og nu har den esbjergensiske transportkoncern indgået en ny kontrakt om levering af international logistikstyring til det såkaldte Liza Phase 1 Development-projektet ud for Guyana i Sydamerika.

Første ansættelser på vej

Kontrakten omfatter internationale transporter fra USA, Europa, Mellemøsten og Asien til Guyana og Trinidad. Blue Water Shipping vil samarbejde med Ramps Logistics omkring logistikken i forbindelse med håndtering af tolddokumenter i Guyana og Trinidad samt sørge for lokale leveringer.

Ifølge Thomas Bek, Global Director for Oil, Gas and Industrial Projects hos Blue Water Shipping, har aftalen en varighed af fem år, og den er derfor umiddelbart svært af værdiansætte, idet der løbende kan komme flere opgaver. Som minimum har kontrakten dog en værdi på et pænt tocifret millionbeløb, og de første ansættelser ved Blue Waters kontor i Houston er ved at blive eksekveret, ligesom hovedkontoret i Esbjerg også vil involveret i projektet.

- Kontrakten er med til at forøge en allerede stærk portefølje af Blue Waters projektstyringsansvar for større selskaber i Nord-, Central- og Sydamerika, siger Thomas Bek, der samtidig udtrykker sin glæde over samarbejdet med Ramps Logistics, som har et veletableret forhold til ExxonMobil i Guyana.

Olie- og gasdivisionen hos Blue Water Shipping arbejder i forvejen med et af firmaets største projekter nogensinde, nemlig aftaler til samlet mere end fem mia. kr. i forbindelse med logistikhåndtering i tilknytning til et gigantisk olieprojekt i Kazakhstan