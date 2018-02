Barkonger fra Esbjerg åbner Skræddergaarden i Kolding

I Esbjerg begyndte Prisfeldt-brødrene med at introducere sportsbar-konceptet med den australsk inspirerede "Down under". Det blev en forrygende succes lige fra begyndelsen, og for fire år siden udvidede de længere henne ad Skolegade med Skræddergaarden, hvor tiden er gået i stå, og stedets indretning mest af alt minder om bedstemors dagligstue kombineret med cocktailbar, livemusik og aktuelle ørehængere og kendte hits fra 80'erne og 90'erne, der sætter gang i dansegulvet.

Esbjerg: I næsten 15 år har de været den broderlige duo bag en solid succes i Esbjergs natteliv, og nu prøver de for første gang om vingerne også kan bære uden for bygrænsen.

Større renovering

I Kolding rykker Prisfeldt-brødrene sammen med kompagnonen Anders Davidsen Skræddergaarden ind i Munkegade 10 efter spillestedet Tavlen, som har været lukket i nogen tid.

- Efter 15 år i Esbjerg opstod muligheden for at komme til Kolding, som vi på mange måder synes ligner Esbjerg. Kunderne vil gerne have kvalitet til fornuftige priser, siger Carsten Prisfeldt og fortsætter:

- Vi er naturligvis bevidste om, at vi er et ubeskrevet blad i Kolding, og vi vil gå ydmygt til værks, men vi mener også, at byen mangler et sted som Skræddergaarden.

Det bliver Anders Davidsen, som kommer til at stå i spidsen for Skræddergaarden i Kolding. Stedet har plads til omkring 150 gæster, og konceptet kommer til at ligne søsterbaren i Esbjerg.

- Konceptet bliver stort set det samme som i Esbjerg - plads til alle, hverken for fint eller for snusket, masser af livemusik, hyggelig indretning og masser af smil og dårlige jokes i baren, siger Carsten Prisfeldt.

I løbet af de kommende måneder skal lokalerne i Munkegade gennemgå en større renovering, og det er forventning af Kolding nye bar kan åbne inden det bliver sommer.

Søskendeparret Helle og Jørgen Krogsgård var i mange år synonym med Tavlen, som var kendt for sin livemusik. Parret solgte i 2016 stedet, som blev omdøbt til Tavlen Kolding anno 2016. I december sidste år var dørene til Tavlen imidlertid lukket, og bygningens ejer, Steen Pedersen, kunne dengang ikke fortælle, hvad lokalerne skulle bruges til.