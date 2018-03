Bank Lauridsen-familien lægger tæt på 100 mio. kr. i pengetanken

Ikke mindst medejerskabet af en global it-virkomshed i Aarhus hjælper det familieejede investerings- og ejendomsselskab E. Bank Lauridsen Holding A/S til et historisk flot resultat på næsten 100 millioner kroner i overskud.

Resultatet efter skat endte med et overskud på svimlende 92,5 millioner kroner, nogenlunde svarende til, hvad det kostede at bygge Musikhuset i 1997, og dermed runder selskabets pengetank nu 340 millioner kroner.

Sådan kan man roligt beskrive det årsregnskab for 2017, som det familieejede investerings- og ejendomsselskab E. Bank Lauridsen Holding A/S fra Esbjerg netop har aflagt.

E. Bank Lauridsen Holding A/S råder over op imod 20 investeringsejendomme med flere end 130 erhvervs- og boliglejemål i Esbjerg. Selskabet ejer også en bolig i Spanien og en erhvervsejendom på Fanø. I de virksomheder, hvor E. Bank Lauridsen Holding A/S er medejer, beskæftiges flere end 1.000 medarbejdere, og der omsættes for mere milliarder årligt.

Et sejt træk

- Vi er stolte over at være del af en global virksomhed som Systematic, der arbejder med og investerer i morgendagens teknologi. Selskabets it-løsninger til blandt andet forsvarsindustrien og sundhedssektoren er allerede i brug i over 50 lande, udtaler Erik Bank Lauridsen og fortsætter:

- De senere års positive udvikling i Systematic er resultatet af et længere sejt træk udført af en meget innovativ og kompetent ledelse samt virksomhedens mange dygtige medarbejdere i både Danmark og udlandet, og vi føler os ydmyge over at være del af den spændende og inspirerende rejse. Netop det at skabe noget med hjælp fra andre, har dannet grundlag for vores eget selskab, som jo også er bygget op omkring flere lange, seje træk i aktive erhvervsvirksomheder, drevet sammen med dygtige mennesker som vi har haft tiltro og tillid til.

Bank Lauridsen Holding, der ejes af Erik Bank Lauridsen og hustruen Dorthe som bestyrelsesformand samt de voksne børn Per, Sara og Anne Julie, har oprindeligt været centreret omkring produktion af sodavanden Baldur, frasolgt til Albani Bryggerierne i 1997 og senere Cocio, frasolgt til Arla i 2008. I dag er selskabet også hovedaktionær i aktuator-producenten, Concens i Kjersing, som ligeledes har haft et flot 2017.