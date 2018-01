Hverken energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) eller Martin Rune Pedersen, Maersk Oils Chief Operating Officer, ønsker af bekræfte, at olieselskabet skulle have forhindret oliejob fra Energistyrelsen i at blive flyttet til Esbjerg i forbindelse med regeringens "Bedre Balance II".

Nu går rygterne fra både kilder på Christiansborg og kilder i Esbjergs olieindustri på, at Maersk Oil har gjort sin indflydelse gældende, fordi det med en snarlig overtagelse af franske Total ville skabe for stor usikkerhed omkring relationen til oliespecialisterne i Energistyrelsen. Mange tror nemlig ikke på, at styrelsens oliefolk ville tage med til Esbjerg, og dermed ville Maersk Oil/Total risikere at skulle begynde forfra i et samarbejde med nye folk på de centrale placeringer i Energistyrelsen.

Men Esbjerg Kommune og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fik sammen med det lokale folketingsmedlem Carl Holst (V) en lang næse. For da det kom til stykket, var 29 stillinger fra Energistyrelsen, som ifølge JydskeVestkystens oplysninger helt op til få dage før offentliggørelsen ellers havde figureret på listen over job, der skulle flyttes væk fra hovedstaden, forsvundet.

Esbjerg: Der var lagt op til, at den for Esbjerg voldsomt eftertragtede afdeling af Energistyrelsen, som beskæftiger sig med olieressourcerne i Nordsøen, skulle flyttes til landets oliehovedstad i forbindelse med regeringens udflytning - Bedre Balance II - som blev præsenteret i sidste uge.

Ingen kommentar

Hos Maersk Oil vil man hverken be- eller afkræfte oplysninger om, at olieselskabet har påvirket beslutningen, men Martin Rune Pedersen, Maersk Oil Chief Operating Officer, oplyser i en mail til avisen:

"Det er regeringens beslutning, hvor man placerer Energistyrelsen og andre statslige myndigheder. Vi samarbejder med Energistyrelsen vedr. aktiviteterne i Nordsøen, uafhængigt af hvor styrelsen måtte være placeret."

Heller ikke energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil be- eller afkræfte, at Maersk Oil skulle have påvirket udflytningen af oliefolkene fra Energistyrelsen til Esbjerg. Via sin pressechef meddeler Lars Chr. Lilleholt, at han ingen kommentarer har.

Både Jesper Frost Rasmussen og Carl Holst udtrykte efter offentliggørelsen af "Bedre Balance II", at de var forundrede over, at oliearbejdspladserne fra Energistyrelsen ikke var med i udflytningen til Esbjerg, og det var helt tydeligt en stor overraskelse for begge, at sagen faldt anderledes ud. De siger i øvrigt også samstemmende, at de efterfølgende forgæves har forsøgt at få en begrundelse fra energiministeren.