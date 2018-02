Årets største handel: Bank Lauridsen vil lave lejligheder i Rambøll-ejendom

E. Bank Lauridsen Holding A/S har købt det tidligere Rambøll-domicil på Højgadegrunden af PFA Ejendomme. Prisen ligger i et niveau omkring et halvt hundred millioner kroner.

Prisen ligger i et niveau omkring et halvt hundred millioner kroner, og formålet med investeringen er at skabe nye, moderne og attraktive lejeboliger med en god beliggenhed, fantastisk udsigt over Esbjerg Havn, Fanø og indsejlingen samt optimale parkeringsforhold.

Esbjerg: Det esbjergensiske investerings- og ejendomsselskab, E. Bank Lauridsen Holding A/S, overtager ejendommen på Højgadegrunden; Willemoesgade 2, der tidligere har fungeret som domicil for Rambøll. Sælgeren er PFA Ejendomme.

Unik placering

Ifølge Per Bank Lauridsen, anden generation i Bank Lauridsen Holding A/S, er planlægningen af omdannelsen fra erhverv til boligformål allerede i gang, og man håber at kunne åbne dørene for nye lejere allerede i første halvår 2019.

Ejendommen, der har en unik placering højt over Esbjergs havn og tæt på gågaden, er opført i fire plan og andrager i alt cirka 5.800 kvm inklusive kælder. Den er beliggende på en cirka 4.500 kvm stor grund, hvorpå der i dag er udlagt ca. 90 parkeringspladser. Det er den Bank Lauridsens intention at etablere op imod 40 boliglejemål i ejendommen i varierende størrelser fra rundt regnet 60 til 150 kvm samt omkring 600 kvm erhvervslejemål i stueetagen mod Willemoesgade.

Bank Lauridsen Holding A/S overtager ejendommen den 15. februar, og dermed føjer projektet sig ind i rækken af flere nye boligprojekter i Esbjerg.

- Vi er selvfølgelig klar over, at der lige nu planlægges og etableres mange lejligheder i midtbyen, men vi har en stor tro på, at den urbanisering, som vi ser i andre byer, herunder København og Århus, også vil smitte af som en trend her i Esbjerg. Samtidig er vi overbeviste om, at der også fremadrettet vil være efterspørgsel efter velindrettede boliglejemål med altaner og udsigt i velbeliggende ejendomme med bl.a. elevatorer og optimale parkeringsforhold, udtaler Erik Bank Lauridsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi tror på Esbjergs fremtid som Syd- og Vestjyllands åbenlyse metropol, og ønsker at understøtte dette ved at gøre noget af det, som vi er gode til - nemlig at skabe attraktive boliger til fornuftige priser for både nuværende esbjergensere og tilflyttere til byen.

Ejendommen er oprindeligt opført i 1998 med C.F. Møllers Tegnestue som arkitekt.