Årets firma lander solidt regnskab trods nedtur på værft

- Omvendt har vi klaret os godt på andre områder, og et resultat på 50 millioner kroner skal man ikke klage over, siger direktøren.

- Vi har jo investeret markant i shipyard, og vi er også i fremtiden fulde af fortrøstning om, at vi kommer til at høste gevinster her, siger Kjeld Vogt og fortsætter:

Og det kommer Granly til gode i virksomhedens netop offentliggjorte årsregnskab for 2017. Den stolte virksomhed, som indenfor det seneste halve år har høstet såvel JydskeVestkystens erhvervspris, Den Gyldne Ambolt, og Esbjergs Erhvervsudviklingspris som årets virksomhed, lander i koncernen et overskud på cirka 50 millioner kroner før skat mod cirka 60 millioner kroner året før. Overskuddet er skabt ud af en omsætning, som er vokset fra 537 til 571 millioner kroner.

Frem på nye markeder

I regnskabet figurerer også investeringer for 16 millioner kroner i blandt andet en ny og samlet administration i den gamle Lumino-ejendom og ny varemodtagelse til Granly Steel. Desuden forventer Granly med udgangen af 2018 at åbne en ikke ubetydelig underleverandørproduktion i Polen, og i Chicago skal det nye selskab RMG Steel USA Inc. skaffe fodfæste på det amerikanske marked.

Alt sammen sker som led i koncernens vækststrategi for 2020 og 2025 med navnet "The Granly Way", som efter planen skal løfte både bund- og toplinjen med omkring ti procent.

Kjeld Vogt forventer da også, at aktiviteter inden for offshore og industri vil påvirke koncernen i positiv retning i 2018, og direktøren forventer derfor et resultat på niveau med eller lidt over 2017 under hensyn til etablering af nye markeder.

Granly beskæftiger i koncernen omkring 415 ansatte, hvilket er flere end dobbelt så mange som for bare fire-fem år siden.