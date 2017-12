Åben krig: Firmaer angriber havneledelse for areallejestigning

Esbjerg: Mens julefreden sænker sig over Esbjerg fortsætter den efterhånden langvarige konflikt mellem på den ene side flere havnevirksomheder med indflydelsesrige erhvervsfolk i spidsen og Esbjerg Havns ledelse.

Havneledelsen med havnedirektør Ole Ingrisch og bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen i spidsen er blevet beskyldt for at være enerådig, og et begreb som "offentlig opgavetyveri" samt frygten for en omdannelse af den kommunale selvstyrehavn til et aktieselskab med større frihed til at udføre havnevirksomhederne opgaver har sat dagsordenen.

Nu raser de samme virksomheder over en af havnebestyrelsen varslet forhøjelse af areallejen på 1,4 pct., som de nægter at acceptere.

"Det er ude af trit med virkeligheden og en ren provokation, meddeler firmaerne via Areallejer- og Grundejerforeningen på Esbjerg Havn i en pressemeddelelse, hvor man videre anfører:

"Efter en større indsats under kommunalvalgkampen fra havnevirksomhederne i et forsøg på at sætte fokus på Esbjerg Havns manglende samarbejde med de mere end 270 havnevirksomheder og 10.000 arbejdspladser, er havnevirksomhederne rystede over, at (det første træk) fra havnens nye sammensatte ledelse, nedsat af det nye byråd, er at sætte priserne i vejret.

"I forvejen er havnens indtjening astronomisk høj i forhold til det øvrige transporterhverv, og det er med forundring, at de mere end 10.000 arbejdspladser på havnen nu bliver ramt af ny stigning fra havnens ledelse midt i en periode, hvor olie og gas, offshore-vind og marineindustrien skriger efter prisreduktioner, hvilket i Esbjerg allerede har kostet mange arbejdspladser..."

"Esbjerg Havn havde i 2016 et overskud på 79,6 mio. kr. ud af en omsætning på 231 mio. kr. Meget flotte og imponerende tal, men som med tydelighed også viser, at man sidder på et stærkt monopol. Lejerne på Esbjerg Havn kan desværre ikke vise samme flotte tal, og flere kæmper med underskud og faldende indtjening," anfører virksomhederne.