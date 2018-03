Efter utilfredsstillende resultat: Lego-boss håber på et mere stabilt 2018

2017 har været et ustabilt år for Lego. Året bød på store nedskæringer, og for første gang i 13 år oplevede man et fald i overskuddet. Administrerende direktør Niels B. Christiansen håber på et mere stabilt 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

For første gang i 13 år er den positive kurve knækket for Lego. Omsætningen faldt med otte procent, og direktøren erkender, at 2017 var et ustabilt år, som gav et utilfredsstillende resultat. Alligevel kom Lego ud af året med et overskud på 7,8 milliarder kroner.

Billund: Omstruktureringer, nedskæringer og et fald i omsætningen. Det er ting, som har præget det forløbne år hos Lego, og det har været medvirkende årsager til, at årets bundlinje faldt til et overskud på 7,8 milliarder kroner. Det skulle dog gerne blive anderledes i år, lyder det fra Niels B. Christiansen, som er administrerende direktør hos Lego. - Vi har været igennem et år, hvor der ikke har været meget stabilitet, og hvor vi har justeret organisationen. Vi regner med, at 2018 bliver et mere normalt år med mere stabilitet i, hvad vi gør, siger Niels B. Christiansen, som dog ikke ønsker at sætte tal på, hvilket regnskab han forventer at kunne præsentere om 12 måneder. - Vi sætter ikke mål på, hvor meget vi gerne vil vokse. Det gør vi heller ikke for 2018, siger han.

Tal fra regnskabet - Omsætning: 35 mia. kr. (37,9 mia. kr.



)



- Driftsresultat: 10,4 mia. kr. (12,4 mia. kr.)



- Nettoresultat: 7,8 mia. kr. (9,4 mia. kr.)

Ikke tilfreds med resultatet Legos omsætning faldt i 2017 med otte procent i forhold til året i forvejen til 35 milliarder kroner. Dermed har Lego for første gang i 13 år oplevet tilbagegang, hvilket per definition ikke er tilfredsstillende. Alligevel vil den øverste chef ikke på nogen måde være med til at tale om krise. - Vi er ikke tilfredse med resultatet. Det er jo sjovere at vokse end at gå baglæns, men vi er ikke blødende. Hvis man kigger på de faktuelle tal, står vi stærkt, og vi har alle kræfter til at gå ind og lave investeringer de steder, de er nødvendigt, siger Niels B. Christiansen, som ikke lægger skjul på, at resultat trods det store overskud er utilfredsstillende. Hvad er det, Lego skal gøre for igen at komme på rette kurs? - Vi skal fokusere på at få lavet nogle rigtig gode og innovative produkter, og så skal vi fokusere på vores markedsføring. Det nye kan være, at vi vil frigøre nogle af vores kræfter til i højere grad at koncentrere sig om det, siger Niels B. Christiansen.

Slut med fyringer For et halvt år siden offentliggjorde Lego, at mellem 500 og 600 stillinger i Billund skulle nedlægges, hvilket har givet en fladere organisation. - Nu kigger vi fremad. Også på dette punkt skulle vi gerne opleve mere fleksibilitet, siger Niels B. Christiansen. Kunne man forestille sig, at organisationen skal være mindre endnu? - Nej.