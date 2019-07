Volvo tilbagekalder en halv million biler: 6500 i Danmark

Foto: Brendan McDermid/Reuters

Volvo har valgt at tilbagekalde mere end en halv million biler på globalt plan, da der er en risiko for, at der kan opstå en mindre brand i motorrummet. Det gælder toliters fircylindret dieselmotorer produceret mellem år 2014 og 2019. De 6500 berørte danske bilejere modtager brev fra Skat om sagen. (Arkivfoto).