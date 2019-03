Virksomheders køb trækker bilsalget i vejret

Der blev solgt flere nye biler hos landets forhandlere i februar, og det var særligt virksomheder, der trak salget i vejret.

Samlet blev der solgt 20.404 biler i februar, når man korrigerer for sæsonudsving.

Det er en stigning på knap otte procent over det seneste år, mens salget er på niveau med måneden før. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Bilsalget bliver ofte brugt som et blandt mange pejlemærker til at vurdere tilstanden i dansk økonomi.

Hos Dansk Industri betegner Thomas Møller Sørensen, der er branchedirektør for bilbranchen, salget som solidt.

- Vi er kommet rigtig flot fra start i 2019. Vi ligger omkring syv procent over niveauet fra sidste år.

- Der er rigtig godt gang i erhvervslivet med høj beskæftigelse, og der er flere erhverv, som har appetit på nye biler, siger han.

Til gengæld er de privates køb af biler dykket med omkring to procent i årets første to måneder.

Thomas Møller Sørensen peger på, at forbrugertilliden - der måler danskernes mod på at købe nye ting - også er faldet på det seneste.

- Der har været et højt bilsalg til de private i de seneste fem-seks år, og vi kan se, at den generelle forbrugertillid går langsomt nedad. Det kan forklare, at de private holder lidt igen, siger han.

Han hæfter sig desuden ved, at der så småt kommer gang i salget af grønne biler, selv om det fortsat kun udgør få procent af det samlede bilsalg.

Dels er der kommet flere nye biler at vælge mellem ude hos forhandlerne, og dels er afgifterne blevet fastfrosset de næste to år.