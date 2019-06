Virksomhederne holdt krisen fra døren i første kvartal

Det seneste halve år har budt på mange bekymringer om en snarlig recession. Indtil videre har virksomhederne dog holdt krisen stangen ved at holde indtjeningen oppe. Igen i første kvartal gjorde selskaberne bekymringerne til skamme ved at overgå nogle godt nok meget lave forventninger. Det er beroligende, at virksomhederne leverer varen frem for at skuffe, om end forventningerne som sagt er sænket væsentligt.

Siden efteråret 2018 har der været en vis nervøsitet i de finansielle markeder. Mange investorer har været ramt af frygt for recession og spekulationer om en mulig aktienedtur forude. De toneangivende centralbanker verden over har gjort sit for at komme bekymringerne til livs ved at slå ind på en ny kurs uden udsigt til flere renteforhøjelser foreløbigt. Men den netop overstående regnskabssæson har også medvirket til at gøre de værste bekymringer til skamme ved at levere bedre indtjening end ventet og omsætning på niveau med forventningerne.

Selskabernes indtjening i første kvartal klarede sig således noget bedre end frygtet. Det var især i USA, at virksomhederne overraskede positivt og overgik forventningerne, men også det mere udfordringsramte Europa holdt trods alt skindet på næsen.

I USA var der i første kvartal på forhånd ventet et fald i indtjeningsvæksten på næsten fire procent, men det endte med en stigning på 1,4 procent. Med de lave forventninger, der på forhånd lå i markedet, er det et fornuftigt niveau uden at være imponerende. Det er dog samtidig afgørende, at man som investor er opmærksom på at de positive overraskelser er sket på meget lave forventninger - faktisk de laveste siden foråret 2016.

I en situation som den nuværende, hvor investorerne til en vis grad er nervøse for den fremtidige udvikling, er det afgørende for stemningen og aktieafkastet, at forventningerne - især når de er lave - som minimum bliver indfriet og gerne mere til.

Skuffer man på lave forventninger, vanker der en hårdere straf, end man bliver belønnet for ved at overgå de lave forventninger. Det er et billede, der går igen for alle selskaber i det nuværende marked - uanset om det er danske, europæiske eller amerikanske selskaber.

Der er lavere belønning, når selskaber overgår forventningerne og omvendt større straf for de selskaber, der ikke indfrier forventningerne. Den tendens er blevet mere tydelig det seneste år i takt med aktiemarkedets stadigt større afhængighed af selskabernes indtjening.

Endnu en god nyhed er, at de positive overraskelser er kommet inden for alle sektorer, så det er altså over en bred kam, at de meget pessimistiske forventninger er blevet overgået.

Det store spørgsmål er naturligvis, hvor længe virksomhederne kan holde krisen på afstand og overgå markedets forventninger. I USA forventes der, at indtjeningsvæksten i 2019 samlet kommer til at ligge på cirka tre procent.

Forventningerne til andet kvartal er kørt en anelse ned, mens de for tredje og fjerde kvartals vedkommende til gengæld er steget en anelse. Det er et godt billede af, at man som investor skal kigge sig godt for og ikke kan tage ret meget for givet.

Foreløbig ser det ud til, at de finansielle markeder får den nødvendige hjælp fra centralbankerne, da der ikke er udsigt til flere renteforhøjelser lige om hjørnet, hvilket holder en hånd under markedet og har været en af de væsentligste årsager til de positive aktiemarkeder i 2019. Omvendt er den fornyede frygt for en eskalerende handelskrig mellem USA og Kina med til at trække den modsatte vej. I midten af maj så vi, hvordan markederne reagerede negativt på, at de to landes præsidenter - Donald Trump og Xi Jinping - endnu ikke har landet en handelsaftale, men tværtimod skærpede retorikken over for modparten.

Indtjeningsudviklingen igennem første kvartal 2019 bekræfter, på trods af lavere indtjeningsniveauer, det positive miljø, der i øjeblikket er for aktieinvestering. Men som investor bør man være opmærksom på, at sårbarheden overfor risikofaktorer mod indtjeningen over de seneste kvartaler har været stigende.