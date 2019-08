Virksomhed er flyttet: Kun sekretæren blev tilbage

Vækstvirksomheden Universal Foundation er flyttet for at tiltrække mere arbejdskraft.

FREDERICIA: Umiddelbart lyder det som den klart bedste løsning: To søsterselskaber, Global Wind Service og Fred. Olsen Windcarrier, har slået sig ned på Strevelinsvej i Fredericia tæt på landets største vejkryds i Trekantområdet. Og offshore-virksomheden Universal Foundation med base i Aalborg mangler arbejdskraft inden for ingeniørfaget og projektledelse.

Derfor er Universal Foundation også rykket til Fredericia.

- Vi flyttede i perioden 1. februar til 13. juni, og vi var så heldige, at alle omkring 20 ansatte undtagen vores sekretær ville flytte med. Vi har lavet en overgangsordning, så folk i flytningsperioden kunne få lov til at arbejde fleksibelt og har haft mulighed for at have nogle hjemmearbejdsdage i løbet af ugen, og der er så nogle medarbejdere, der har valgt at flytte herned, siger administrerende direktør Kristian Ravn.

Han er selv uddannet civilingeniør og har blandt andet ledelseserfaring fra ABB i Esbjerg og Semco i Norge. Siden december 2015 har han stået i spidsen for Universal Foundation, der som de to søsterselskaber er ejet af Fred Olsen Ocean, og har store ambitioner - og derfor får brug for mere kvalificeret arbejdskraft i de kommende år.

- I Aalborg lavede vi selv vore folk, vi havde en masse phd-studerende, som lavede projekter hos os, og vi beholdt dem så, når de var færdiguddannede, siger Kristian Ravn.

Vinden er bogstaveligt skrevet med virksomheden både nu og den fjerne fremtid, og efter nogle år med underskud på mellem 15 millioner og 25 millioner kroner og et lille overskud i 2018, venter en betydelig vækst, ikke mindst takket være The Mono Bucket Foundation, som blev udviklet i et samarbejde med Dong Energy, som nu hedder Ørsted, og Aalborg Universitet. Og Universal Foundation opererer efter en spændende iværksætterstart i dag over hele verden.