Vigtigt at få ægtefællen ud af huset

Hos International Community Odense hjælper de virksomheder med at modtage udenlandske medarbejdere og få dem til at falde til rette. Først drejer det sig om alt det praktiske, og så følger selve integrationen, hvor hjælp til at få ægtefællen i beskæftigelse og sociale arrangementer er vigtige elementer.

ODENSE: Det at modtage udenlandske medarbejdere og deres familier falder i to dele, og begge faser er vigtige for udfaldet af ansættelsen. Det fortæller Filip Dalengaard, der er leder af International Community Odense, hvor de arbejder med at modtage og integrere international arbejdskraft i det odenseanske erhvervsliv. Først drejer det sig meget om alt det praktiske, der ligger i at rykke teltpælene op fra andre dele af verden og flytte til Danmark. - Den del handler om alt muligt omkring tilladelser, børnepasning, skole, få oprettet en bankkonto og at finde en bolig, fortæller Filip Dalengaard. - Når den del er klaret, handler det om at få folk til at blive, og her har vi blandt andet fokus på at få ægtefællen i beskæftigelse. Filip Dalengaard fortæller, at hvis en udenlandsk medarbejder rejser igen, er det ofte, fordi ægtefællen ikke har fået job. - Så vi forsøger at hjælpe ægtefællen i beskæftigelse. Det kan være svært selv at overskue det, fordi det ikke er nemt at overføre sine kompetencer fra udlandet til danske forhold, forklarer han. - Når man rekrutterer udenlandsk arbejdskraft, skal man tænke på, at det ikke kun er ét menneske, man henter til Danmark, men ofte en hel familie.

Et meget højt serviceniveau Ud over at hjælpe med beskæftigelse står International Community Odense også for en lang række arrangementer af meget forskellig karakter. I kalenderen er der blandt andet annonceret arrangementer med temaer som det danske transportsystem, yoga og café for ægtefæller. - Vi har i snit et arrangement om ugen, og det kan være sociale arrangementer, hvor det handler om at finde sammen, eller det kan have mere fagligt indhold, hvor vi for eksempel har haft besøg af Skat til at fortælle om det danske skattesystem, fortæller Filip Dalengaard. Den service, som International Community Odense yder, har stor værdi, mener HR-chef Rikke Risager fra Blue Ocean Robotics. - Allerede inden de udenlandske medarbejdere kommer til landet, har de kontakt med International Community Odense og er sat i gang. Det er et meget højt serviceniveau, og det betyder meget for os som virksomhed, at der er den service, at tingene går lettere, og der er den fleksibilitet, siger hun. International Community Odense fokuserer på "velkvalificeret arbejdskraft", fordi formålet med afdelingen er at styrke væksten hos virksomheder i Odense Kommune ved at hente nøglemedarbejdere ind.