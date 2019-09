Via Holstebro får EU-støtte til at bekæmpe elevers frafald

Alt for mange elever frafalder deres uddannelser, men hvordan kan vi blive bedre til at fastholde eleverne? Og kan vi bruge samme principper til for eksempel at integrere en tidligere kontanthjælpsmodtager i en virksomhed? Det skal et EU-projekt, som Via i Holstebro netop har fået to mio. kroner i støtte til, undersøge.

Susanne Buch Nielsen er stolt. Og det med god grund: Hendes projekt, som hun har arbejdet målrettet på siden 2014, har netop opnået 2 mio. kroner i støtte fra EU-programmet Erasmus+ til at udvikle en løsning, der skal fastholde flere unge på deres uddannelser. Det skal gøres i tæt samarbejde med to europæiske partnere, for udfordringen med frafald er langtfra unik for Danmark: - Der er et rigtig stort frafald på uddannelser i hele Europa, og med dertil hører en fornemmelse af at føle sig helt alene. Men vi tror på, at hvis vi kan få den studerende til at føle sig hjemme i klasserummet, så har han eller hun også lyst til at fortsætte uddannelsen, og derfor er det netop, hvad vi arbejder henimod, forklarer Susanne Buch Nielsen, der er underviser på sygeplejeuddannelsen på Via i Holstebro.

Nyt fra EU Nyt fra EU er leveret af Erhverv+ fra Midtjyllands kontor i Bruxelles, Central Denmark EU Office. Kontoret er ejet af Region Midtjylland, regionens 19 kommuner samt Aarhus Universitet. Midtjyllands EU-kontor hjælper virksomheder, insitutioner og offentlige myndigheder med internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter. Se mere på www.centraldenmark.eu eller kontakt det midtjyske erhvervsteam i EU på erhverv@centraldenmark.eu

Vil understøtte gæstfrihed og inklusion Målet er, at undervisere skal udvikle og teste metoder, der understøtter gæstfrihed og inklusion i mødet med de studerende, og dette arbejde skal over de næste tre år gøres sammen med projektets belgiske og rumænske partnere. Partnerne er nøje udvalgt på baggrund af deres erfaringer og kompetencer. Projektet vil således for eksempel kunne trække på rumænske eksperter, som har erfaring i at inddrage romaer i samfundet, og på den måde tilføres projektet nogle unikke kompetencer ved at arbejde europæisk.

Metoder kan også bruges af virksomheder Via er en professionshøjskole, som uddanner direkte til både offentlige og private arbejdspladser, og derfor er det også helt naturligt, at projektets løsninger skal bruges bredere end i blot uddannelsesverdenen. Således er det også Susanne Buch Nielsens håb, at de metoder, som projektet munder ud i, kan gavne erhvervslivet: - Det helt centrale for metoderne i den håndbog, vi udvikler, er at få mennesker til at føle sig hjemme, og det er jo ikke noget, man kun bøvler med i undervisningsverdenen. For eksempel vil virksomhederne i høj grad også kunne bruge metoderne, da der er tale om nogle almenmenneskelige principper, der gælder lige så vel i et klasselokale som på en fabrik, der vil integrere en tidligere kontanthjælpsmodtager på arbejdspladsen.

Vil gribe de, der ellers ville falde igennem Og så er håbet, at metoderne kan hjælpe med at gøre en forskel: - Som såkaldt jobparat er der i dag en mængde ting, man skal kunne, men samtidig er angst, depression og ensomhed i stigning. Så hvis man nu med de principper, som vi udvikler, kunne gribe bare to af de, som ellers ville være faldet igennem på arbejdsmarkedet, så ville det jo give både den enkelte og samfundet en kæmpe gevinst. Derfor glæder jeg mig også virkelig meget til arbejdet, slutter Susanne Buch Nielsen.