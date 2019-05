HOLSTEBRO: Fra 1. september begynder en ny kontraktperiode for indsamling af dagrenovation i Lemvig, Struer, Holstebro og Skive kommuner.

Aftalen skal løbe i fem år med en option på forlængelse i yderligere to år. I fremtiden kommer det til at foregå i gasdrevne skraldebiler, men kun i Holstebro by og Skive by, fortæller Gitte Bak, divisionschef for borgerservice hos det fælleskommunale affaldsselskab Nomi4s.

- Der skal være mulighed for at tanke gas, ellers giver det ikke mening at tage det med i udbuddet. Og i Holstebro og Skive er der tankanlæg, så der kunne det lade sig gøre, forklarer Gitte Bak.

Hun er samtidig projektleder for et stort projekt, der skal hjælpe Nomi4s til at omdanne madaffald til biogas.

- Borgerne skal have nye skraldespande, som er inddelt i rum, så man kan sortere madaffaldet fra. Bilerne skal indrettes, så de også kan håndtere opdelingen i to rum, så vi kommer ikke til at ombytte skraldespandene, før bilerne er på plads. Vi vil ikke bede borgerne om at sortere madaffaldet fra, hvis det bare ryger i samme rum i skraldebilen, fortæller Gitte Bak.