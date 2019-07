Vestjysk gourmetkok tror på tillid frem for hakkeorden

Dét ser ud til at lykkes, for i 2018, efter blot ét år på posten, sikrede han Høfde4 en førsteplads i kategorien "Gastronomi" til Campsite Award, som hvert år uddeler priser til campingpladser i hele Europa.

Spisestedet, der ligger på Danmarks første og eneste seksstjernede camping- og ferieresort, Hvidbjerg Strand Feriepark, fejrer to års fødselsdag her i juni - og Kristian Corell har siden første dag haft til opgave at glæde smagsløgene hos forventningsfulde gæster.

Hvor mange kokkeelever er vant til kæft, trit og retning, oplevede Kristian Corell frie rammer og tillid. Han har derfor ikke blot lært at få det bedste frem i råvarer, men også i mennesker - og dét har på blot to år ført til succes for Høfde4, lyder det i en pressemeddelelse.

Pressefoto

Et vigtigt team

- Som køkkenchef skal jeg jo sørge for, at vi holder niveauet, og dét gør jeg netop ved at inddrage mit personale og inspirere dem til at udfordre status quo. På den måde sikrer jeg mig, at de ikke blot yder deres bedste, men også er glade og føler sit hørt og værdsat, for jeg kan ikke undvære mit team.

I sine knapt fire år som kokkeelev på den tidligere restaurant Justesen i Varde var Kristian Correll under vingerne på Jacob Justesen - en stjernekok, som var stor modstander af strikse normer og skideballer.

- Nogle af Jacobs kokke lavede engang en to-do-liste over de ting, som jeg skulle nå på en dag, rengøring og sådan, men Jacob kunne slet ikke døje den liste: "Kyl den latterlige seddel ud lige nu", husker jeg, at han sagde, fortæller den 25-årige køkkenchef.

Den reaktion var for Kristian Corell udtryk for tillid - og sigende for hele hans tid i den hvide kokkeskjorte på Restaurant Justesen.