Virksomheden Fipros A/S ved Ebberup i Assens Kommune jubler over ny aftale, som betyder at der skal produceres økologisk modermælkserstatning til millioner af kinesiske børn de kommende år fra Fyn.

Fipros A/S, der producerer fødevareingredienser og detailpakkede fødevarer, fik i det seneste regnskab et måske beskedent overskud på 564.150 kroner, mens egenkapitalen var på godt 20,3 millioner kroner.

For Fipros er der tale om et lidt af et kvantespring fremad, oplyser den administrerende direktør.

Det er den rene, svimlende lønproduktionsomsætning over de kommende otte år for virksomheden Fipros Nutrition ApS (en del af Fipros A/S) i klejne Ebberup ved Assens, som skal producere modermælkserstatning til mange millioner kinesiske babyer og småbørn.

Der er ved at blive opført en ny bygning, tæt ved den eksisterende her, hvor produktionen skal foregå. Fipros har måttet investere 80 millioner kroner i det nye produktionsanlæg. Arkivfoto: Mads Hansen

Conny Twisttmann Andersen fortæller, at der er ved at blive bygget en ny bygning, tæt ved den eksisterende på Rybergsvej, hvor produktionen skal foregå. Fipros har været nødsaget til at investere 80 millioner kroner i det nye produktionsanlæg.

Gode kontakter på markedet

Aftalen er, at Fipros skal forarbejde mælken for Dairy of 1888 ApS, som er et eksportbrand for Them Andelsmejeri. Dairy of 1888 ApS har allerede introduceret økologisk ost for de kinesiske forbrugere.

Dairy of 1888 ApS indgår i et samarbejde med kinesiske Wellingo Nutrition. Det er det danske datterselskab af Engnice Nutrition Group, som er Kinas førende producent af supplerende ernæring til babyer og småbørn, oplyses det i den pressemeddelelse, Dairy of 1888 ApS og Fipros sendte ud i forbindelse med den kinesiske aftale. Den nye fabrik i Ebberup er medfinansieret af Wellingo Nutrition.

Det vurderes i samme presseskrivelse, at markedet for modermælkserstatning i 2020 alene i Kina udgør en værdi af 200 milliarder kroner, hvoraf økologi vil udgøre 10 milliarder kroner.

Aftalen kom i stand via Franz Gammelgaard-Schmidt, administrerende direktør for Dairy of 1888. Han tidligere diplomat for Udenrigsministeriet i Kina og har ifølge Conny Twisttmann Andersen gode forbindelser i landet.

- Det er ham, der er idémanden. Sammen med Them har han fået kontakt til den kinesiske kunde, oplyser Conny Twisttmann Andersen.

- Franz Gammelgaard-Schmidt i samarbejde med Them står for råvaredelen, vi som Fipros står for den fysiske produktion, og den kinesiske kunde har ansvaret for afsætningen på det kinesiske marked, tilføjer hun.

Det var lidt af en tilfældighed, at Franz Gammelgaard-Schmidt kom til at arbejde med modermælkserstatning i Kina. Da han i 2010 tog sin familie med til Kina og fik en datter, skulle de bruge modermælkserstatning. Hans nabo var Arlas repræsentant i Kina, og han kunne fortælle Franz Gammelgaard-Schmidt, at der ikke fandtes modermælkserstatning i Kina.

- Og så sagde han til mig: "Du kan lave dit eget". Og så gik jeg ind i branchen, siger Franz Gammelgaard-Schmidt, som gik ind i det i 2013 med et dansk mærke.