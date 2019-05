Selv om den danske vindmøllegigant Vestas er kommet ud af årets første kvartal med en omsætning som ventet, er der stadig skuffelse at spore.

Det fremgår af selskabets regnskab, der er blevet udsendt onsdag morgen.

Omsætningen lyder på 17,3 milliarder euro, hvilket svarer til 123,2 milliarder kroner.

Omsætningen er de penge, der kommer ind i et selskab fra salget af produkter eller ydelser. Altså indtægten før udgifter.

Analytikerne har til Ritzau Finans oplyst, at man estimerede en omsætning på netop 17,3 milliarder euro.

I samme kvartal sidste år omsatte Vestas for 17 milliarder euro.

På bundlinjen gik det ikke helt som ventet. Her kom Vestas ud med et samlet resultat efter skat på 25 millioner euro.

Det ligger et stykke under analytikernes forventning, som lå på 83 millioner euro.

Aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank mener, at især driftsindtjeningen skuffer.

- I første kvartal når Vestas ikke det aktivitetsniveau, som vi havde regnet med, og så kommer omkostninger til at tømme meget, og derfor lander indtjeningen lavere end forventet, siger han.

- Jeg havde gerne set, at Vestas havde færre fugle på taget og flere af dem i hånden, tilføjer han.

Fremadrettet er det vigtigt for det danske selskab at holde snuden i sporet, lyder det fra Jacob Pedersen.

- I første omgang handler det om at få eksekveret det, man har i ordrebogen og sørge for, at der bliver ved med at komme nye ordrer, siger han.

Tirsdag annoncerede Vestas, at svenske Anders Runevad stopper som administrerende direktør 1. august. Det sker efter seks år på posten.

Den nye topchef bliver bestyrelsesmedlemmet Henrik Andersen.

- Skiftet er overraskende, men det fremstår velkontrolleret og planlagt. Henrik Andersen har mange års erfaring fra bestyrelsen, og han har været med til genrejsningen af Vestas, siger Jacob Pedersen.