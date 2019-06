- Vores største "hemmelighed" er, at vi har gode råvarer i Danmark, og Arla har god teknologi, men først og fremmest har vi dygtige medarbejdere, som har opsamlet en helt fantastisk know-how, siden Lurpak blev skabt for næsten 120 år siden, siger Jørgen Greve.

Nærheden til motorvejen er blot en af mange grunde til, at smørproduktionen i Holstebro giver fast arbejde til flere hundrede mennesker. Den allervigtigste grund er, at der er gode penge i smør og flødeost.

- Det er svært at sætte tal på, hvor meget det har betydet, men det er helt fantastisk, at vi nu har motorvejen lige herude, siger Jørgen Greve og peger ud af vinduet, hvorfra der kun er 800 meter til den nye Holstebro-motorvej.

Som tommelfingerregel siger man ofte, at cirka hver tredje vestjyde er beskæftiget af landbruget eller afledte erhverv, så som slagterier, bryggerier, mejerier og brødfabrikker og de mange andre afledte job, fra smede og elektrikere til lastbilmekanikere og -chauffører. Det bliver tydeligt her på Hjermvej, hvor flere end 100 lastbiler dagligt besøger mejeriet for at hente eller bringe varer til de 430 ansatte.

Glemt var Suzanne Bjerrehuus' akavede anprisninger af "Smør 40", for nu havde man endelig skabt et smørbart produkt, som både var praktisk og - ikke mindst - smagte godt.

HOLSTEBRO: "Brød elsker Kærgården" lød det i 1990'ernes succesfulde reklamekampagne for det nye blandingsprodukt, som gjorde det muligt at smøre en skive franskbrød uden at smuldre brødet.

Arla Holstebro Mejeri modtager årligt 362.000 tons mælkeråvarer. Det bliver til 216.000 tons færdigvarer, især de kendte mærker: Lurpak smør, Kærgården og Buko smøreost.Størstedelen af mejeriets spildprodukter bliver pumpet direkte via en underjordisk rørledning til det nærliggende biogasanlæg, Maabjerg Energy Center BioGas, som til gengæld leverer biogas svarende til 60 procent af mejeriets energiforbrug. Hvis årets produktion af smør blev sat ud på vejen i forlængelse af hinanden, ville pakkerne kunne nå to gange rundt om jorden. Størstedelen af råvarerne er overskudsfløde fra alle de andre Arla-mejerier i Danmark. 15-20 procent af fløden kommer fra Arla HOCO (som også ligger i Holstebro, knap seks kilometer fra smør- og ostemejeriet), hvor man producerer forskellige proteinholdige produkter, blandt andet modermælkserstatning. Den økologiske Lurpak-smør bliver produceret af rå økomælk, som bliver kørt lige til døren på ostemejeriet, så man selv kan kærne mælken på sin helt egen måde. Arlas mejeri i Holstebro står for 98 procent af Lurpak-produktionen, og smørret fra verdens største smørmejeri (jo, det er det faktisk!) er igen og igen blevet kåret som "verdens bedste smør" i blindtest ved internationale konkurrencer blandt fagfolk. Kunderne elsker også Lurpak, som bliver eksporteret til over 80 lande. Ifølge Mejeriforeningen blev der i 2018 eksporteret danske mejeriprodukter til en værdi af 21,1 milliarder kroner (2,7 procent af den samlede vareeksport). Saudi-Arabien er den største aftager af mejeriprodukter. Eksporten af dansk smør satte for tredje år i træk rekord i 2018, hvor der blev eksporteret 53.000 tons smør og smørolie, svarende til hele 41 procents vækst sammenlignet med året før. Arlas smør- og flødeost-mejeri i Holstebro beskæftiger 430 ansatte. Sammen med HOCO er Arla en af Holstebro Kommunes største private arbejdsgivere.

Viggo Dalsgaard er en af flere mejerister hos Arla i Holstebro, som har fejret 25 års jubilæum. Han er glad for og stolt af sin arbejdsplads. Mejerierne står for knap tre procent af Danmarks samlede eksport, og her er det Lurpak smør, som er på vej til Mellemøsten. Foto: Johan Gadegaard

- Accepten for fedt er bedre end for 10 år siden. I dag er der nok mere fokus på sukker og i det hele taget en bedre forståelse for, at det er okay at vælge den gode kvalitet, når man spiser med måde, siger Jakob Pedersen.

- Den nemmeste måde at vurdere kvaliteten er ganske enkelt ved at smage. Du kan ikke skjule dårlig smag, så der bliver faktisk smagt på hver eneste portion råvarer, som kommer ind her, fortæller Jakob Pedersen, som heldigvis ikke er alene om at smage på de 362.000 tons mælkeråvarer, der kommer ind ad døren hvert år.

En af medarbejderne er Jakob Pedersen, som i mere end 25 år har arbejdet for Arla. Han er teamleder og er i branchekredse berømt for sit talent for at få smørret til at smage helt rigtigt.

Mejerichef Jørgen Greve står i spidsen for en produktion i Holstebro, hvor der er konstant fokus på automatisering, effektivitet og høj kvalitet. Det er nødvendigt for at sikre, at de mange arbejdspladser kan blive i Vestjylland - og i Danmark. Foto: Johan Gadegaard

Det sidste er også et stort fokusområde for Jakob Pedersen.

- Vi er jo verdens største - og bedste - smørmejeri. Jeg har været på flere Arla-mejerier, og de er rigtig gode til at inddrage medarbejderne. Jeg synes, det er stort at arbejde her, fordi Arla tager ansvar for ejerne, (for eksempel besluttede Arlas bestyrelse ekstraordinært at udbetale hele overskuddet fra 2018 til andelshaverne, blandt andet for at afhjælpe virkningerne af tørken, red.), og så har man sat nogle gode mål for reduktion af CO2-udledning, siger Viggo Dalsgaard.

Det kører også som smurt for ham lige nu, hvor han er ved at pakke en sending Lurpak, hvor påskriften afslører, at smørret er på vej til Mellemøsten - et af de største eksportmarkeder. Og Viggo er en glad mand, som er stolt af sin arbejdsplads.

I respekt for fødevaresikkerheden giver vi ikke hånd, men der bliver smilet og nikket venligt mellem de larmende maskiner. Også hos mejerist Viggo Dalsgaard, som med et smørret grin (tø-hø) afslører, at han som 25 års jubilar nok efterhånden har hørt alle vittighederne - også nogle af dem, som Erhverv+'s udsendte ikke tør gengive her...

Effektiv og mere grøn

Mejerichef Jørgen Greve siger det ligeud: Lønningerne i Danmark er høje, så vejen til konkurrencedygtighed ligger i effektiv og bæredygtig produktion.

- Vi har lagt flødeost- og smørmejerierne sammen for at opnå stordriftsfordele, og vi har et konstant fokus på produktions- og energioptimering. Og vi gør meget ud af at blive grønnere. Lige nu leverer vi spildprodukter til et biogasanlæg og får biogas retur, som dækker 60 procent af mejeriets energiforbrug. Vores mål er, at det allerede om to år skal stige til 90 procent, siger Jørgen Greve.

Men trods en høj grad af automatisering skal der altså stadig bruges rigtige mennesker til at smage, om smørret er i verdensklasse. Så de ansatte på smør- og flødeostemejeriet i Holstebro kan sove roligt om natten.

- Jeg kan ikke tage højde for eventuelle effektiviseringer, men jeg tør godt love, at der også vil være et mejeri her de næste mange, mange år. Vi har absolut ingen planer om at flytte, siger Jørgen Greve.