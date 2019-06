Urskou A/S får flere varer på hylderne

John Lund Hausgaard (tv.) på visit i produktionslokalerne, hvor Frank Knudsen er i gang med at svejse et anlæg. Foto: Carsten B. Grubach

Grindstedvirksomhed udvider horisonten i et samarbejde med tre tyske partnere.

GRINDSTED: I årevis har Urskou A/S solgt maskiner fra den tyske producent Weber.Nej, det er ikke havegrill, vi skriver om, selv om navnet er det samme. Men det er noget meget større.Det er maskiner specialdesignet til slagteribranchen, som virksomheden på Hedemarken i Grindsted importerer fra Tyskland, sælger og om nødvendigt også tilretter, hvis køberen ønsker det. Og køberen er oftest et stort dansk slagteri som Danish Crown eller Tican.- Det er især afsværingsmaskiner og afhindemaskiner, vi sælger eller bygger lidt om på, inden vi sælger dem og derefter har service på, siger John Lund Hausgaard, produktansvarlig og salgsingeniør i Urskou A/S.Han har været ansat i virksomheden siden oktober sidste år og er med sin baggrund som slagter således godt kendt med maskinerne i branchen. Men hans opgave er efter aftale med ejeren Ejvind Skovsgaard at få flere varer på hylderne, så virksomheden ikke bliver alt for afhængig af de store kunder i slagteribranchen.

En gammel smedje



I 2010 blev virksomheden oprettet på ny, og Ejvind Skovsgaard købte sig delvist ind. I 2012 overtog han Urskou A/S.



I flere end 20 år har Urskou A/S været forhandler af Weber, som leverer afsværingsmaskiner til slagterier.



Kaj Agerskov færdiggør en afsværingmaskine til et slagteri. Foto: Carsten B. Grubach

Tyske agenturaftale Derfor har Urskou A/S indgået agenturaftaler med to andre tyske firmaer.- Vi skal udvide vores horisont til andre brancher. Vi leverer allerede nu lidt til mejerier og til medicinalindustrien - skabe og rustfrie løsninger, og vi leverer også platforme og transportbånd til fiskeindustrien - det er der samme maskiner, man bruger i slagteribranchen, fortæller John Lund Hausgaard og fortsætter:- Vi har nu et samarbejde med Freund om forhandling af slagteværktøj som save, bedøvere og trimmeknive til fiske- og kødindustrien, og de kan leveres fra dag til dag fra Tyskland, og vi er også blevet dansk forhandler af alt tænkeligt udstyr til fødevarebranchen fra det tyske firma Höcker - det er alt lige fra en skrue på væggen til rustfrie vaske og hygiejnesluser, så vi får virkelig bredt varesortimentet ud. Höcker henvender sig til alle - ligefra bageren og smeden til det store sygehus. Næste step for os vil så være forebyggende vedligehold.

Egen maskine Urskou A/S har efter idé fra den tidligere ejer Anton Urskou bygget sin egen kamafspækningsmaskine, og den er der rift om, fordi den kan øge udbytteprocenten og mindske arbejdslønnen hos producenterne. Så den er eksporteret til Norge, Sverige, Tyskland, Polen, England og Australien.Og arbejdet i produktionen kan også bestå af en omfattende bygning af en maskine, så den tilpasses kundens behov.- Ligesom hvis man tager saddel og pedaler af en cykel og kun har stellet tilbage, siger John Lund Hausgaard.Urskou A/S klarer lige en travl dagligdag med tre smede på fuld tid samt tre fuldtids- og tre deltidsansatte på kontor og lager, og Grindstedvirksomheden leder med lys og lygte efter yderligere to smede.De er svære at få fat på, så næste tiltag er at hænge et banner op ud mod den stærkt trafikerede landevej mellem Grindsted og Billund, hvor flere tusinde biler passerer dagligt. Og skulle de nye agenturaftaler giver endnu mere at rive i, er der gode fysiske udviklingsmuligheder på Hedemarken.