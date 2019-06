Unge virksomheder støtter hinanden i nyt netværk

Halvdelen af alle iværksættere giver op inden for fem år. I "Holstebro Vokseværk" vil de hjælpe hinanden med at holde gejsten.

- Det første år som iværksætter får man rigtig meget hjælp fra kommunen og alle mulige andre, men så mister man kontakten igen. Det er uheldigt, for i det første år har man selv gejsten, modet og overskuddet, så man har egentlig mere brug for hjælp i det efterfølgende år, siger Finn Tarpgaard.

Med støtte fra Startvækst Holstebro, Holstebro Kommune og Nupark Innovation står han i spidsen for et nyt netværk i et forsøg på at reducere frafaldet blandt de unge virksomheder.

HOLSTEBRO: Normalt fejrer man først jubilæum efter mindst 10 år, men faktisk burde de fleste iværksættere holde en stor fest for at fejre fem års fødselsdag. Det er nemlig kun omkring halvdelen af iværksætterne, der når forbi de fem år uden at give op.

Mit bedste råd er at løse problemer og sætte ind over for udfordringer, når de opstår - og at gøre det, før man knækker sammen.

Brænder ud efter et år

Når det første års eufori begynder at brænde ud, sætter problemerne ind hos mange.

- Det kan være svigtende salg, personlige problemer, eller også mister man simpelthen modet og begynder at tvivle på, om man har det rigtige produkt eller tvivle på sine kompetencer, og så begynder man at tænke, at "det her går ikke". Der er også nogen, som får ansat et par medarbejdere, men simpelthen mangler træning i at være leder, vurderer han.

Finn Tarpgaard ved, han taler om, for efter 23 år som leder af en stor efterskole, gennemførte han en masteruddannelse i filosofi og psykologi, og for kun tre år siden blev han selv iværksætter og lever nu af at være konsulent og coach.

Resten af 2019 skal han stå i spidsen for det nye netværk med 10 iværksættere fra meget forskellige brancher, fra fysioterapi til revision.

- "Holstebro Vokseværk" er ikke et salgsnetværk. Vi er her for at hjælpe hinanden til at finde vejen ud af de udfordringer, som man måtte stå med. Det er let at stirre sig blind, når man sidder alene, og så kan man pludselig ikke se vejen frem, forklarer Finn Tarpgaard og tilføjer:

- Jeg tror, at den største barriere er psykologisk, fordi man mister modet. Hvis man ikke er trænet i salg, er det en vanskelig øvelse, og man vil uundgåeligt møde modgang undervejs.