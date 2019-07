Unge mænd er de største forbrugere af kviklån

Næsten halvdelen af de kviklån, der blev optaget i 2018, blev optaget af unge mellem 18 og 29 år, og næsten to ud af tre af låntagerne var mænd.

Det viser en kortlægning af 20.000 Danske Bank-kunders forbrug af kviklån i 2018, som er udarbejdet af en erhvervs-ph.d.-stipendiat i Danske Bank, skriver Politiken.

I Forbrugerrådet Tænk mener seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, at kortlægningen er en god indikation for det, der sker på hele markedet.

- Vi vidste godt, at kviklån appellerede til unge, men det er overraskende, at der er så stor en andel af kviklånerne, som er unge mennesker i 20'erne, siger han ifølge avisen.

- Og dyre lån så tidligt i livet kan sætte sig uheldige spor i privatøkonomien langt ind i voksenlivet.

Renterne på kviklån svinger mellem 12,5 og 20 procent om måneden, viste en undersøgelse fra marts, som Forbrugerombudsmanden står bag.

Det giver en årlig omkostning, som også kaldes ÅOP, på omkring 400 til næsten 900 procent for et lån.

Det fremgår ikke af kortlægningen, hvad kviklånene bliver brugt til. Men den viser, at de unge, som optog kviklån i 2018, tog 7,4 lån på i gennemsnit 2200 kroner, og i løbet af 2018 kom de op at låne 16.000 kroner.

- Der er tale om relativt beskedne lån, der formentlig skal bruges til at finansiere spil, køb af en ny telefon, byture eller lignende, som du ikke har lyst til at udskyde, siger Louise Aggerstrøm Hansen, som er privatøkonom i Danske Bank ifølge Politiken.

- Du skal huske på, at når du tager et lån på et par tusind, kan du let komme til at betale 3000, 4000 eller 5000 kroner tilbage i løbet af få måneder, så det, der ligner et lille hurtigt lån for at løse et akut problem, kan blive svært at betale tilbage for mange, tilføjer hun.

Ti procent af de mest aktive unge kviklånere tog i 2018 i gennemsnit 25 kviklån, som løb op i 70.000 kroner, viser kortlægningen.