Ung, lykkelig - og landmand

Simon Tang Nielsen er kommet godt fra start som kvægbonde på Klinkvej i Give. Han krydser dele af sit sortbrogede kvæg med røde køer for at få mere robuste dyr. Foto: Carsten B. Grubach

25-årige Simon Tang Nielsen har fået sin drengedrøm opfyldt og er blevet kvægbonde.

GIVE: I entreen til stuehuset på Klinkvej i vestlige udkant af Give hænger en billedramme. Her bor en landmand med sit livs høst, står der i rammen - en bryllupsgave fra Simon Tang Nielsens kone, da parret blev gift i juni 2018. Brudgommen er ikke kun en lykkelig mand, fordi han har fundet kvinden i sit liv. Han tilhører også den sjældne race, der kalder sig lykkelig landmand. Som 25-årig har han nu fået den kvæggård, han har drømt om og arbejdet hen imod i det meste af sit unge liv. - Jeg har arbejdet med køer, lige siden jeg kunne gå, og det har ligesom altid ligget i kortene, at jeg skulle være landmand, siger Simon, der blev uddannet som agrarøkonom ved Bygholm Landbrugsskole i Horsens for fire år siden. Hans karrierebevidsthed er så stor, at han sagde nej til at overtage den hjemlige gård ved Struer, fordi den er for nedslidt, og fordi han på længere sigt skulle op og have 200-300 køer for at gøre forretningen rentabel. Næ, så hellere have sit eget med 140 køer, som er til at overskue.

Jeg kan godt lide at være selvstændig, selv træffe beslutninger og tage konsekvenserne af dem. Det er sjovt at se resultaterne hele vejen igennem. Simon Tang Nielsen, kvægbonde

140 køer er en passende besætning for Simon Tang Nielsen, der overvejer at omlægge til økologisk mælkeproduktion om fem år. Foto: Carsten B. Grubach

Vil gerne bestemme selv - Min far bliver nok ved fire-fem år endnu. Jeg kunne jo godt have hjulpet til hos ham, men jeg vil gerne selv bestemme. Jeg kiggede på en ejendom i Lem for tre år siden og bød på den, da mælkeprisen var ret lav, men så steg mælkeprisen, og så var der andre, der kunne købe den for en højere pris, fortæller Simon, der fik sin første elevplads som 15-årig og siden sin barndom havde sparet 800.000 kroner op på en etableringskonto og derfor i høj grad havde penge med hjemmefra, da han købte gården. - Jeg havde håbet på, at jeg kunne nå op på en million, for jeg brugte ikke ret mange penge i min fritid, men så fik jeg bil og kæreste, og så brugte jeg lidt flere penge, siger Simon med et stille smil. - Man er nødt til at spare op, så det bliver attraktivt for bankerne at investere. Jeg fik hjælp af en konsulent fra SAGRO (regional landbrugsrådgivningsvirksomhed, red.), som fik sælgers bank, Vestjysk Bank, med på finansieringen, selv om banken ellers ikke er meget for at tage nye landbrugskunder ind. Simon Tang Nielsen har således fundet lykken både privat og professionelt. - Jeg har det, som jeg gerne vil have det. Jeg er godt tilfreds nu, konstaterer han på jysk.

Heldig start under tørken 40 procent af hans sortbrogede kvægbestand krydses med røde køer for på længere sigt at opnå stærkere og mere robuste dyr. - Jeg har det antal køer, jeg kan magte, jeg har en elev ansat til at hjælpe mig. Jeg har en god grundviden, men jeg har selvfølgelig en dyrlæge tilknyttet, og jeg bliver hele tiden klogere. Jeg kan godt lide at være selvstændig, selv træffe beslutninger og tage konsekvenserne af dem. Det er sjovt at se resultaterne hele vejen igennem. Jeg har 130 hektar jord med græs og majs til foder, og så er der lidt korn til salg, siger den unge landmand, der forventer en god høst i år. Da han overtog gården under tørkeperioden sidste forår, var han så heldig, at der var en del ensilage i magasinet, så han blev ikke synderlig berørt af den manglende regn. Staldene er fra slutningen af 1990'erne, og han har siden overtagelsen i maj 2018 skiftet madrasser og sengebøjler. - Vi har ikke haft modgang endnu, mælkeprisen er god for tiden, og der venter ikke foreløbig større investeringer i staldene. Regnskabet får jeg ordnet hos SAGRO. Det sparer tid for mig, men på længere sigt kan det da godt være, at jeg selv gør det, siger Simon.

Overvejer økologisk produktion Simon Tang Nielsen regner med at blive på sin gård i mindst 30 år og overvejer at lægge om til økologisk produktion om fem år. Hans døgnrytme er for længst fastlagt: Op klokken 3.00, ud i stalden og malke fra 3.30 til 7.00, frem til 9.00 passes køer, kvier og kalve. - Og så er der alt muligt, der skal ordnes i løbet af dagen. Jeg har så friheden til at vælge, om jeg vil ind på sofaen eller være udenfor, alt afhængig af vind og vejr, siger Simon, der dog ikke er typen, der sover middagssøvn. Eleven tager sig af aftenmalkningen, og klokken 21.30 er det godnat for Simon Tang Nielsen. Og den lykkelige landmand har så ikke svært ved at falde i søvn, skulle vi hilse og skrive.