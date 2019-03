Under Kastanien begærer sig konkurs: Fonden I Reden opstår

Reden på Sønder Ottinggade blev i februar begæret konkurs. Nu har den nystiftede Fonden I Reden overtaget bygningen - og ikke mindst sørget for, at de tre børn, der boede i huset fortsat kan blive boende.

HADERSLEV: Under Kastanien blev i februar begæret konkurs. Det blev starten på Fonden I Reden.

Fonden I Reden holder i dag til i det samme hus, som tidligere husede Reden på Sønder Ottinggade i Haderslev.

I øjeblikket bor der tre børn i alderen 11-12 år i huset, hvor der hele døgnet rundt er pædagogisk personale til at tage sig af de anbragte børn.

De tre børn, som i dag bor i huset, boede der også, da institutionen var en del af Under Kastanien. Da Under Kastanien i februar blev begæret konkurs skulle der findes en anden løsning for børnene fra Reden.

- De kommuner som børnene kommer fra tog kontakt til mig. De bad mig om at finde en løsning. De sagde til mig, at børnene havde fået det bedre end de havde turdet håbe på - på kortere tid. Så det er grunden til, at jeg arbejdede videre med det, siger René Beck, der i dag er afdelingsleder i Fonden I Reden og som var konstitueret forstander for Under Kastanien.

Han tog derfor kontakt til Jon Skriver, der er fortsander for Fonden Tagkærgaard for at se, om de kunne finde en fælles løsning.

- Det der var vigtigt for os og kommunerne var, at de børn der er her ikke skulle opleve endnu et svigt. At vi kunne opretholde et hjem for de børn, siger René Beck.

Det lykkedes. Det var i planen, at Fonden Tagkærgaard skulle overtage bygningen.

- Jeg ville have brugt den til en af vores andre afdelinger, siger Jon Skriver.

Nu er den hjemsted for Fonden I Reden.