Uenighed flækker Sydbanks bestyrelse: Formand trækker sig

En tredjedel af bestyrelsen i Sydbank har trukket sig fra deres poster, oplyser banken tirsdag aften i en meddelelse til fondsbørsen. Blandt de medlemmer, der er udvandret, er både formand Torben Nielsen og næstformand John Lesbo.

Ifølge meddelelsen har de to sammen med to menige medlemmer af bestyrelsen været så uenige i den fremtidige strategi og governance (skik for god selskabsledelse, red.), at de har brudt med banken.

De resterende otte medlemmer i Sydbanks bestyrelse har besluttet at tage meldingen "til efterretning" og fortsætte med sine planer.

Samtidig annoncerer banken, at der brygges på nye tiltag, der vil blive præsenteret 30. oktober, når selskabet kommer med regnskab for tredje kvartal.

- Der vil i forbindelse med offentliggørelsen af bankens Q3 regnskab blive fremlagt tiltag, som vil understøtte en bedre balance mellem indtjening og omkostninger, skriver Sydbank.

Sydbanks bestyrelses tilbageværende medlemmer har konstitueret sig med Lars Mikkelgaard-Jensen som formand og som Jacob Christian Nielsen som næstformand.

Ifølge investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen tyder noget på, at sparekniven er blevet fundet frem i skuffen - og at ikke alle har kunne lide, hvad de så.

- Det betyder i al fald, at man ikke kan nøjes med at reducere med en-to filialer eller små 20 ansatte, lyder hans analyse til Ritzau Finans.

- Formentlig skal banken finde besparelser på 5-10 pct. i omkostningerne over en periode. Det lyder måske voldsomt, men det vil være langsigtet og måske over en tre-fireårig periode, og man har ikke så mange alternativer.

Han mener, at den nuværende strategi plan for 2019 til 2022 er "meget lidt konkret" og uden klare mål for den finansielle udvikling.

Bankens egenkapital er de seneste år skrumpet markant. Bankens forretning er blandt andet presset af faldende renter og øgede omkostninger til compliance.