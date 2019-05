Nyborg Strand har plads til 800 gæster per aften til årets tre julearrangementer, så hvad enten man har mange eller få ansatte, er der gode muligheder, når medarbejderne skal bespises med and og flæskesteg.

- Hos os er det ofte gengangerne, altså dem, der har en tradition for at holde deres julefrokost på Nyborg Strand, der booker allerede i januar. Og så er det som regel også de virksomheder, der har en kontinuitet i både drift og ledelse, og som allerede nu ved, hvordan resultatet for 2019 bliver, som gerne booker deres julefrokost tidligt, fortæller salgs- og marketingchef hos Nyborg Strand, Claus Hansen

Således kan både hotel- og konferencecenter Nyborg Strand og Messe C i Fredericia melde om, at de første bestillinger på firmajulefrokoster for længst er tikket ind.

FREDERICIA/NYBORG: Kalenderen siger forår, men derfor kan man jo godt glæde sig til jul. Og hvis man er en stor virksomhed med mange ansatte, er det faktisk ikke en dag for tidligt at begynde at overveje, hvor julefrokosten skal holdes i år.

Årets julefrokost i Messe C er bygget op som et tysk julemarked. Foto: Pressefoto

Når man skal sælge julefrokoster til så store selskaber som Messe C, er der god mulighed for at afprøve forskellige julefrokostkoncepter. Sådan bliver det også i år.

Der vil dufte af gløgg ved julefrokosten i Messe C. Det bliver ligesom et tysk julemarked med streetfood. Foto: Pressefoto

Hvis man vil booke overnatning til sine medarbejdere, kan Messe C også ordne det, da stedet samarbejder med alle hotellerne i trekantområdet. Messe C kan også sørge for transport til hotellerne.

- Julen er traditionel, og et koncept med streetfood er grænsen for, hvor meget man kan vride det. Det er det maksimale. Især i forhold til maden skal der være det, der altid er. And, ribbenssteg og medister skal der være. Sylte er også en klassiker, og risalamande må du ikke glemme, siger Nikolaus Gerdes.

- Konceptet bliver bygget op som en streetfood-julefrokost, der tager udgangspunkt i et tysk julemarked. Der vil være små boder med en duft af gløgg og masser af julestemning, og der vil blive serveret streetfood, der indeholder alle de ting, der skal være til en julefrokost. Det kan for eksempel være and, der er stegt på spyd, siger Nikolaus Gerdes og understreger, at der er grænser for, hvor anderledes man kan skrue en julefrokost sammen.

Forkælelse og fodmassage

På Nyborg Strand behøver man dog ikke at tage en taxa hjem fra festen, når der skal overnattes. Hotel- og konferencecentret har en kapacitet på 426 værelser, hvilket mange virksomheder benytter, fortæller Claus Hansen.

- Det er afslappende at vide, at man kan trille op på værelset, hvis man er blevet svimmel efter for meget dans. Og så kan man mødes med sine kolleger dagen efter til morgenmad.

Da Nyborg Strand primært er et sted for møder, kurser og konferencer har man valgt at begrænse julefrokostsæsonen til to fredage og en enkelt lørdag. I år betyder det, at der kan bookes julefrokost 6., 7. og 13. december. Til gengæld kan de overnattende gæster glæde sig over, at de kvit og frit kan benytte Nyborg Strands Fit & Relax-afdeling.

- Et 500 kvadratmeter stort forkælelsesområde med alt fra varmt- og koldtvandsbassin, dampbad, sauna til fitness, pejs og fodmassage, siger Claus Hansen.

Hvis man for eksempel gerne vil holde julefrokost den første fredag i november, kan det lade sig gøre hos Messe C. Ifølge Nikolaus Gerdes kan næsten alt lade sig gøre på grund af stedets størrelse, og hvis man ikke ønsker at få streetfood til firmafesten, kan en helt traditionel julefrokost også arrangeres, fortæller han.

Se mere om hvad Nyborg Strand og Messe C kan tilbyde din virksomhed på www.nyborgstrand.dk og www.messec.dk